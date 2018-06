Anklager: Ambitiøs lærervikar udsatte elever for afstraffelse

En 42-årig lærervikar, der er tiltalt for flere tilfælde af vold, trusler og frihedsberøvelse af elever på en nordjysk skole, stillede høje faglige krav til sine elever.

Og da eleverne ikke kunne opfylde lærernes forventninger, hoppede kæden af for læreren.

Det siger senioranklager Peter Rask, Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, da han torsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger i den usædvanlige sag.

»Jeg tror, han har villet det godt, men på et tidspunkt, da modstanden er kommet, er kæden hoppet af,« siger Peter Rask.

Lærervikaren er tiltalt for 29 forhold. 18 børn, der på tidspunktet for hændelserne var syv til ni år gamle, har forklaret, at de blandt andet blev slået over fingrene med en lineal, bundet eller tapet til genstande i klasselokalet og slået på kroppen med et kosteskaft.

De har også forklaret, at de blev truet af læreren til ikke at sige noget til deres forældre. Hvis de gjorde det, ville læreren slå deres kæledyr ihjel, har en af børnene forklaret.

Læreren var nyuddannet, da han begyndte i vikariatet på Gudumholm Skole sydøst for Aalborg i efteråret 2015.

Han havde ifølge anklageren de bedste intentioner og indførte nye metoder og begreber i undervisningen.

Men nogle af de opgaver, han stillede eleverne i 2. klasse, havde ifølge anklageren en sværhedsgrad, der svarer til niveauet fra 4. til 7. klasse.

»Det gjorde han for at hæve eleverne fagligt. Og da det ikke gik som tiltalte ønskede, så startede han med at skælde ud og råbe.«

»Senere blev det til afstraffelse, når det ikke fungerede med den naturlige disciplin,« siger Peter Rask.

Selv om der er tale om vold efter den milde voldsparagraf, er det samlede omfang af lærerens magtudøvelse ifølge anklageren så groft, at det bør koste mindst ét års fængsel.

Desuden bør den tiltalte frakendes retten til at virke som lærer, mener Peter Rask.

Sagen begyndte at rulle i begyndelsen af 2017, halvandet år efter at den påståede vold fandt sted.

Det skete, da en af eleverne var ude og spise på en restaurant med sine forældre. Da den tiltalte lærer indfandt sig, stivnede eleven pludselig, og herefter forklarede han til sine forældre om det hændte.

Lærervikaren nægter alle anklager.

/ritzau/