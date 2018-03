Anklage mod tidligere PET-chef: Gik for vidt 28 gange i bog

28 gange har den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf i en bog røbet fortrolige oplysninger, der bør sende ham i fængsel.

Det hævder Statsadvokaten i Viborg i den kommende straffesag, der skal afgøres af Københavns Byret.

Tirsdag er anklageskriftet i sagen frigivet til pressen. Her kan man studere de konkrete forhold i bogen "Syv år for PET", som påstås at være strafbare. Bogen er skrevet af journalist Morten Skjoldager og udkom i 2016.

For eksempel er Scharfs anekdote om en excentrisk sikkerhedschef i et olieland på Den Arabiske Halvø over den kriminelle kridtstreg, hævdes det.

Scharf fortæller i bogen dels, at sikkerhedschefen viste ham en række terrarier med store kvælerslanger, der blev fodret med mus. Og dels at chefen gav ham et Rolex-ur, hvilket ifølge Scharf var den værste gave, han kunne forestille sig.

Læs også Jakob Scharf tager tiltale roligt: Jeg har været påpasselig

Disse oplysninger burde holdes hemmelige enten af hensyn til statens sikkerhed eller for at varetage væsentlige hensyn til offentlige interesser, fremgår det af anklageskriftet.

Den tidligere chef for den hemmelige tjeneste gik angiveligt også for vidt ved at fortælle, at "amerikanerne" havde sagt til ham, at en bestemt sag var meget vigtig, og at præsidenten var blevet briefet om den af CIA.

Også den pakistanske efterretningstjeneste får ord med på vejen. »Man er nødt til hele tiden at tage forholdsregler, når man arbejder med sådan en tjeneste«, udtaler Scharf i bogen. Også dette burde - ifølge anklagemyndigheden - have været holdt hemmeligt.

Læs også Hvis vi for alvor vil frygten for terror til livs, skal vi gøre noget anderledes

Andre passager i bogen drejer sig om nogle af de konkrete metoder, som bruges i efterforskningen, eller hvordan PET i det hele taget agerer. Det gælder blandt andet, hvad PET skal spille på, når man forsøger at rekruttere ekstremister.

Jakob Scharf kræver frifindelse. For nylig udtalte han til Ritzau, at han ikke var overrasket over at blive tiltalt.

»Med det pres, der har været i denne sag, har det hele tiden stået mig klart, at det nok var en sag, der i sidste ende ville ende i retten.«

»Som jeg tidligere har givet udtryk for, har jeg været meget opmærksom og påpasselig i forhold til at overholde min tavshedspligt i forbindelse med mine udtalelser til bogen,« udtalte han.

/ritzau/