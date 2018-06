Anklage: Dansksomalier fra Aarhus var imam for terrorgruppe

Der har været flere sager de senere år om danske statsborgere og herboende udlændinge, der har tilsluttet sig den militante gruppe Islamisk Stat i Syrien.

Onsdag er en 24-årig dansksomalisk mand fra Aarhus på anklagebænken tiltalt for at tilslutte sig ekstremistgruppen al-Shabaab i Somalia.

Ligesom i tidligere sager mod syrienkrigere er han tiltalt for at lade sig hverve og træne til at begå terrorhandlinger.

Den tiltalte spillede ifølge anklagemyndighedens opfattelse en nøglerolle for gruppen.

Han anklages for at virke som imam og stå for koranundervisningen i de områder, som al-Shabaab kontrollerede.

En rolle, som han menes at have haft i perioden fra september 2013 til januar 2015.

Den tiltalte selv nægter sig skyldig i anklagerne.

Britiske medier har interesseret sig en del for den tiltalte og nævnt ham i forbindelse med angrebet mod Manchester Arena 22. maj sidste år.

Her detonerede Salman Abedi en bombe efter en koncert med Ariana Grande, hvor 22 mennesker blev dræbt.

Britiske medier har sat dansksomalieren i forbindelse med det netværk af islamister i Manchester, som Abedi angiveligt var en del af.

Der er dog intet, der tyder på, at dansksomalieren har spillet en direkte rolle i angrebet, og det er heller ikke en del af anklagen mod ham.

På tidspunktet for angrebet sad den 24-årige i øvrigt varetægtsfængslet i Danmark.

Han blev varetægtsfængslet allerede i januar 2017 sammen med en anden jævnaldrende mand med finsk baggrund.

Denne mand - Joel Nur - blev 23. marts i år idømt fire års fængsel ved Retten i Esbjerg for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

De to mænd kender hinanden, og den 24-årige mand har angiveligt også været koranlærer for finnen.

Det forklarer Nur, da han onsdag er indkaldt som vidne i sagen og afgiver forklaring i Retten i Aarhus.

»Han var min koranlærer og lærte mig at recitere koranen,« siger finnen, der er i gang med at afsone sin straf.

Der ventes dom i sagen i slutningen af juni.

/ritzau/