Anklage: Bandefolk rev øret af afhoppet vicepræsident

Gadebanden Loyal To Familia (LTF) er ikke kun brutal i mødet med andre kriminelle grupper. Også egne medlemmer bliver mødt med vold og kynisme, hvis de ønsker at forlade det hårdkogte broderskab.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens udlægning af et råt overfald på Nørrebro i oktober sidste år.

Her blev et højtstående medlem - angiveligt vicepræsidenten - for bandens Aarhus-afdeling angrebet med en sådan voldsomhed, at han blandt meget andet fik revet sit højre øre halvt af, brækkede næsen og knækkede en tand.

I Københavns Byret er tre sjællandske LTF'ere tiltalt i sagen. Men i fredagens retsmøde, der er sagens første, nægter de sig skyldige.

- Det har intet med LTF at gøre, siger en af de tiltalte, da anklageren indleder sin udspørgen.

- Det bundede i noget personligt fnidder og fnadder blandt de individer, der var til stede, lyder det videre fra det 31-årige bandemedlem.

Dermed står det klart, at i hvert fald han, der stammer fra Montenegro, vedkender sig kendskab til overfaldet.

Om episoden fortæller han, at han om aftenen 20. oktober 2017 var ude at gå en tur med en gruppe andre LTF'ere.

Blandt dem var både det aarhusianske bandemedlem og en af de andre tiltalte. Og på et tidspunkt opstod der ifølge den 31-årige uro i den gruppe, der gik bag ham og hans medtiltalte.

- Mig og (den medtiltalte, red.) går lidt foran. Der var et skænderi, og (den forurettede, red.) ender med at få nogle lussinger og nogle på skallen. Så griber vi ind og stopper det, siger montenegrineren.

Han afviser at udpege, hvem der så står bag overfaldet og nægter i det hele taget at udtale sig om andre medlemmer af LTF.

Mens både den 31-årige og den anden tiltalte, der er 30 år og statsløs palæstinenser, blev anholdt indsmurt i blod, blev en tredje tiltalt først pågrebet knap to måneder senere.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at denne tredje tiltalte var i ledtog med overfaldsmændene. Og at han, der er 25 år, via sms lokkede offeret hen til Folkets Park, så afstraffelsen kunne gennemføres.

Den 25-årige erkender, at han i minutterne inden overfaldet var i kontakt med det aarhusianske bandemedlem, og at de aftalte at mødes.

- Men han dukkede aldrig op, siger den tiltalte, der nægter ethvert kendskab til forbrydelsen.

Som den eneste af de tiltalte er han dansk statsborger. De to andre kræves udvist med indrejseforbud for bestandigt.

Retssagen fortsætter i næste uge. Her er blandt andre den afhoppede vicepræsident indkaldt for at vidne.

/ritzau/