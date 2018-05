Anklage: 25 piger blev krænket af ansat i politiet

Et stort antal piger er blevet udsat for strafbare krænkelser af en politimand, hævder anklagemyndigheden.

I alt er der 25 ofre i sagen, fremgår det af den tiltale, som Statsadvokaten i København har rejst mod den 58-årige mand.

Han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, advokat Jens Christensen. Han har ikke yderligere kommentarer.

Det var i kraft af sit job som polititjenestemand, at manden i sommeren 2016 havde kontakt med en af pigerne, fremgår det af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i. Hun var 15 år.

Dels beskyldes han for at have sendt sms'er til hende med spørgsmål som "har du bh under toppen". Og dels skal han under et café-besøg i Rantzausgade i København have rørt ved pigens hånd og sagt, at han - hvis han kunne - ville tage hende med ud i en lille skov med en sø og et lille hus.

Begge handlinger udgør en krænkelse af pigens blufærdighed, mener anklagemyndigheden, som desuden hævder, at han i begge tilfælde har misbrugt sin stilling som ansat i politiet.

Tiltalen bygger på en efterforskning, som er udført af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP. Betjentene rykkede ud 22. juni 2016, hvilket var kort tid efter sms-beskederne til den 15-årige og café-besøget.

Men den efterfølgende undersøgelse har - ifølge anklagemyndighedens påstand - afsløret, at den 58-årige desuden via chat på Skype var i forbindelse med 24 andre piger, som ligeledes blev krænket. Disse kontakter kom altså ikke i stand på grund af politiarbejdet.

Pigerne er i alderen fra 11 år til 18 år, kan man læse i anklageskriftet, som refererer udsagn fra de mange chatsamtaler, der fandt sted fra 2012 og frem til 2016.

"Hmm er vild med bryster ...", påstås politimanden at have skrevet til en pige, der var 11 år. "Er nysgerrig efter at vide, hvor udviklet du er", fortsatte han angiveligt.

I mange tilfælde skal han ifølge tiltalen have forsøgt at få pigerne til at tænde for webkameraet, så han også kunne se dem.

"Ville gerne se dig i undertøj kun hehe ... tænker du er vildt smuk", skrev han angiveligt til en 13-årig pige.

En række beskeder havde i øvrigt et mere direkte og eksplicit seksuelt indhold, hvis man skal tro anklageskriftet.

På Skype optrådte politimanden under et andet navn og foto, ligesom han hævdede, at han var 27 år yngre, end han egentlig er, mener anklagemyndigheden.

Også besiddelse af nogle få børnepornografiske billeder indgår i sagen, ligesom politimanden beskyldes for at have opbevaret sin tjenestepistol og ammunition i strid med reglerne.

Om der er tilstrækkeligt med bevis for den omfattende tiltale, vil blive afgjort til efteråret af en dommer og to domsmænd i Københavns Byret. Der er afsat syv dages retsmøder til sagen.

Kun nogle af pigerne skal afgive forklaring i retten, oplyser anklager Annemarie Dybdal Christensen.

/ritzau/