Anders Fogh om prins Henrik: Hans besøg på Christiania var ét eksempel på hans utraditionelle og provokerende tilgang

En søndag ved middagstid i 2013 besluttede prins Henrik sig for at besøge Christiania, hvor han blandt andet spadserede gennem den berømte og berygtede Pusher Street.

Scenen er sigende for prins Henrik, mener Anders Fogh Rasmussen.

»Hans uventede besøg på Christiania var blot ét eksempel på hans utraditionelle og provokerende, men også favnende tilgang til mange samfundsspørgsmål. Han mødte omverdenen med en karakteristisk humor. Han havde let til smil og kunne se det sjove i mange situationer,« skriver Anders Fogh Rasmussen i et mindeord på Facebook.

Den tidligere statsminister for Venstre, NATO-generalsekretær og nuværende rådgiver fremhæver – ligesom mange andre – prins Henrik for hans store personlighed. Den har Anders Fogh Rasmussen selv oplevet ved Kongehusets officielle sammenkomster:

Læs også Sådan mindes toppolitikere prins Henrik: »En sand verdensmand er gået bort«

»En spændende og sprudlende bordherre, hvad enten han diskuterede Vild Med Dans med Anne-Mette eller vindyrkning med mig og beredvilligt forklarede, hvordan han i sin tid fik renset karrene til Rosenborg-vinen og gjort den drikkeklar igen.«

Læs også Levemanden, jægeren, vennen, ægtemanden, vinbonden, kunstneren, faderen og ikke mindst humoristen Henrik

De senere år gjorde prins Henrik sig også bemærket med skarpe betragtninger om sin egen position i det royale hierarki. Og det kan forekomme paradoksalt – bemærker den forhenværende statsminister - i betragtning af Prinsens opmærksomhed på at sikre befolkningens opbakning til monarkiet.

»Men for ham var det et principielt spørgsmål: En konges ægtefælle er dronning og majestæt. Hvorfor gælder det så ikke en mandlig ægtefælle til dronningen? Principielt havde han ret. Men det er et indviklet forfatningsmæssigt spørgsmål,« skriver Anders Fogh Rasmussen og fortsætter:

Læs også Lars Løkke: Prins Henrik nægtede at være tilskuer til livet

»I min tale til prins Henriks 70 års fødselsdag forsøgte jeg at slå spørgsmålet hen med en humoristisk bemærkning. Med henvisning til prins Henriks egen udtalelse om, at »jeg har indrettet min bevidsthed på hele tiden at være i anden række«, sagde jeg: 'Deres Kongelige Højhed, jeg kan sige, at i den henseende deler De skæbne med de fleste andre danske mænd'. Han grinede selv højest.«

Læs også »Jeg har tænkt over døden hele mit liv«

Fogh bemærker, at prins Henriks franske baggrund ikke fornægtede sig i den forstand, at han fastholdt sit principielle standpunkt, ligesom han altid talte dansk med tydelig fransk accent.

»Personligt har jeg altid fundet det stærkt charmerende,« skriver Anders Fogh Rasmussen og tilføjer:

»Vi vil savne prins Henrik.«