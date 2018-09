Alternativets borgmester: »Det er en meget, meget sort dag for København«

Natten til fredag har københavns politikere indgået en aftale om de omdiskuterede byggegrunde på Amager Fælled. Det er nu vedtaget, at der på Campingarealet vil blive opført 2.000 nye boligere. Et bredt politisk flertal bestående af syv partier - S, RV, SF, V, K, LA og DF har indgået aftalen. Alternativet og Enhedslisten forlod forhandlinger i mandags.

Alternativets Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, er stærkt utilfreds med den indgåede aftale. Han mener, at politikerne har forspildt chancen for at bevare Amager Fælleds samlede natur.

»Det er en meget, meget sort dag for København. Naturen og det grønne taber endnu engang til økonomiskvækst og kortsigtet tænkning,« siger Niko Grünfeld til Berlingske.

Niko Grünfeld kalder forhandlingen en katastrofe. Alligevel fortryder han ikke, at han i mandags forlod forhandlingerne. Han mener ikke, at der var nogen velvilje overfor Alternativets forslag om alternative byggegrunde på Selinevej Midt og Nord samt Artillerivej.

»Der var andre alternativer og andre byggegrunde, som vi har fremlagt, før vi blev smidt ud af forhandlingerne. Der var ikke noget ønske om dialog. Vi gik til valg på at frede hele Amager Fælled, og det var der en række andre partier, der også gjorde. Vi sagde det under valget, og vi holder det også efterfølgende. For os er det ikke et alternativ at bygge en lille smule mindre, som aftalen her, hvor man stadig bygger over 2000 boliger på Amager Fælled. Det er en katastrofe, når vi slår os op på at være en grøn og bæredygtig by,« siger Niko Grünfeld.

Skuffet over SF og Radikale Venstre

Hos Enhedslisten er også teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen utilfreds med den indgåede aftale. Hun påpeger i en pressemeddelelse, at Amager Fælleds grønne område er af stor betydning for mange københavnere, og at det derfor er problematisk, at et flertal af partier nu vil bygge på områderne.

»København er de senere år vokset med 100.000 indbyggere, og de kommende år ventes 100.000 nye københavnere at komme til. Det betyder, at er der brug for flere og ikke færre grønne kvadratmeter i København. De grønne områder, som flertallet nu er parate til at bygge på, er alle værdifulde naturområder for en række københavnere. Derfor er det helt forkert at besegle deres skæbne uden at gå i dialog med de københavnere, der bliver berørt, og uden at undersøge de naturmæssige konsekvenser langt grundigere end det er sket,« står der i pressemeddelelsen fra Ninna Hedeager Olsen.

Både Alternativets Niko Grünfeld og Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen udtrykker skuffelse over SF og Radikale Venstre, der ligesom Alternativet og Enhedslisten var kritiske overfor planerne om at bygge på Amager Fælled inden kommunalvalget sidste år. Dog har både SF og Radikale venstre været med til at indgå aftalen om byggeriet på Amager Fælled. Ifølge Ninna Hedeager Olsen kunne byggeriet have været afværget.

»Jeg tror, at vi kunne have presset Frank Jensen, hvis vi havde stået sammen. Hvis SF og Radikale Venstre havde stået fast, tror jeg ikke, at Socialdemokraterne havde indgået aftalen med så snævert et flertal. Kun ét mandats flertal. Det havde ikke været en stabil aftale kun at stå med fire små borgerlige partier og at skulle holde styr på dem. DF har skiftet mening om at bygge på Amager Fælled måske ti gange allerede. Jeg tror godt, at de kunne være kommet i tvivl igen og have vaklet. Det er virkelig ærgerligt, at Radikale Venstre og SF ikke har stået fast med os, gjort hvad vi kunne til det sidste og forsøgt at vakle ved det meget smalle flertal,« siger Ninna Hedeager Olsen til Berlingske.

Niko Grünfeld udtrykker ligeledes ærgrelse over SF og Radikale Venstres deltagelse i aftalen. Han er overbevist om, at Amager Fælleds naturarealer kunne have været fredet, hvis de to partier havde bakket Alternativet op.

»Vi havde muligheden for 100 procent at frede det store samlede naturareal, som er på Fælleden, hvis ellers SF og Radikale havde bakket op om vores medlemsforslag tilbage i maj og august,« siger han.