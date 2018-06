Alle lyntog mellem Aarhus og Aalborg aflyses

Togpassagerer, som mandag skal rejse mellem Aarhus og Aalborg skal væbne sig med ekstra god tålmodighed.

Det skyldes, at et kabel er blevet gravet over i forbindelse med noget sporarbejde i Randers, oplyser Banedanmark og DSB.

Alle lyntog mellem Aarhus og Aalborg er derfor aflyst i begge retninger frem til i aften.

På Twitter fremgår det, at fejlen ventes udbedret omkring klokken 18.

»Der kører færre tog mellem Aarhus og Aalborg frem til cirka klokken 18,« skriver DSB på Twitter.

Ifølge DSB er det ikke en særlig travl rute, der er ramt.

Banedanmark oplyser, at det tager lang tid at løse problemer med overgravede kabler.

At alle tog mellem de to stationer kører igen omkring klokken 18, er et estimat baseret på tidligere erfaringer med lignende problemer.

Kun lyntog er aflyst, og derfor er der stadig én afgang i timen mellem Aarhus og Aalborg. Der er længere rejsetid end normalt mellem de to stationer, fremgår det af DSB's hjemmeside.

/ritzau/