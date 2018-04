Det var gribende smukt,« lyder det fra en af dommerne i panelet til Berlingskes Klassiske Musikkonkurrence, hvor deltagerne er børn i alderen fra otte til 16 år. Deres udsendte har sneget sig med om bag scenen, hvor dommerne er i gang med at evaluere børnenes præstationer. Højeste udmærkelse er guld, som typisk gives til fire ud af de 100 deltagere, og så kommer første-, anden- og tredjepræmie.

Superlativerne flyver over bordet: »Fine kaskader«. »Hans udtryksvilje er klar«. »Knivskarp intonation«. »Her har vi en potentielt kommende violinist,« lyder skudsmålene fra panelet, der er sammensat af højt professionelle musikere, som repræsenterer hver sit instrument.

»Dette er det første sted, de musiske børn kommer. Alle de klassiske musikere i Danmark, som folk kender i dag, er startet her,« siger Toke Lund Christiansen, der er fløjtenist i Det Kgl. Kapel og formand for dommerpanelet, som han har været medlem af i mere end 20 år.

»På en måde kan man sige, at konkurrencen har to sider: Den første handler om at debutere, at lære at vise sig frem, og det er i virkeligheden mest en konkurrence med sig selv. Den anden er mere alvorlig og handler om en potentiel karriere som professionel musiker. Hvis man f.eks. får guld her, kan det godt betyde noget for ens muligheder for at søge fondspenge,« siger Toke Lund Christiansen, som ikke lægger skjul på, at et par af dommerne også sidder i udvalget til det vigtige Jacob Gades Legat og bruger Berlingskes konkurrence som referencemateriale.

Risikerer man ikke, at nogle af børnene indkasserer et nederlag på denne dag?

»Det sker faktisk meget sjældent, at børnene ligefrem bryder sammen på scenen. Det er først, når de bliver teenagere, at nervøsiteten melder sig,« siger Toke Lund Christiansen.

12-årige Silja Clara Frej Møller spiller Daniel van Goens »Scherzo« (»spøg«) på sin cello. Foto: Nils Meilvang

Selv om det hænder, at der dukker naturtalenter op, som eksempelvis er blevet inspireret af at se en pianist på TV og derefter selv tager initiativ til at begynde at spille, indrømmer Lund Christiansen gerne, at de fleste af børnene kommer fra musikfamilier. Som f.eks. Silje Clara Frej Møller, hvis far er saxofonist og mor ansvarlig for Tivolis klassiske musikprogram. Silje begyndte som bare fireårig med at spille violin efter »Suzuki-metoden«, men er nu gået over til cello. Selv om det er første gang, at 12-årige Silje er med i en konkurrence, virker hun ikke synderligt nervøs, da Berlingske taler med hende, kort før hun skal på:

»Først og fremmest håber jeg på at få nogle svar fra dommerne, som jeg kan bruge til min udvikling fremover,« siger Silje, der erklærer, at hun vil være tilfreds med en 3.-præmie for sin fortolkning af Daniel van Goens »Scherzo«, der afvikles i et hæsblæsende tempo. Silje drømmer om at spille med i et orkester, men hun ved end-nu ikke, om hun vil være professionel musiker.

Også for Philip Alexander Tratwal, som spiller klaver, er det udsigten til at få konstruktiv feedback, som er motivationen for at stille op. Philip har ikke nødvendigvis ambitioner om at ende som professionel musiker, han synes bare, at det er fint at have en sjov fritidsinteresse, som er lidt anderledes end at spille tennis, fodbold og computer ligesom de andre hjemme i Hørsholm.

Det er anden gang, han deltager. Sidste år kom han hjem med en 2.-præmie, hvilket han vil være fuldt tilfreds med at gøre igen, selv om han føler, at han er blevet mere sikker – også når det kommer til sceneoptræden – end i fjor.