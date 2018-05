Aktivister stævner Søren Pape for ulovlig overvågning af danskerne

Landets justitsminister og øverste chef for anklagemyndigheden Søren Pape Poulsen (K) kan se frem til en tur i retten sammen med sit ministerium.

I hvert fald hvis det står til jurist og aktivist, Rasmus Malver, som har samlet økonomisk opbakning til at rejse en civil retssag mod landets justitsminister for ulovligt at overvåge danskerne.

Foreningen imod Ulovlig Logning har indtil videre modtaget 250.000 kroner i donationer og har dermed netop nået deres første delmål for at kunne finansiere stævningen.

Det er nu her, mens ens regering er nogenlunde ikke-autoritær, at man skal få fastlagt spillereglerne, så man er sikret, hvis det ændrer sig i fremtiden Peter Kofod, IT-aktivist

»Vi er i mål nu, og det betyder, at vi anlægger sagen,« siger Rasmus Malver, som planlægger at aflevere stævningen enten i udgangen af denne uge eller begyndelse af næste.

Spørger man Rasmus Malver, har foreningen gode kort på hånden, hvis sagen mod justitsministeriet ender i retten.

»Vi er 100 procent sikre på, at vi kommer til at vinde sagen,« siger han:

»Det her er ulovligt, og det har EU-domstolen også afgjort. Det eneste, ministeriet kan gøre, er at trække tiden ud.«

Den ulovlige logning EU-Domstolen vurderede 21. December 2016, at en »generel og udifferentieret« logning af alle oplysninger ikke er tilladt, mens en »målrettet« logning ikke er i strid med loven.

De danske regler om logning indebærer i dag, at teleudbyderne gemmer oplysninger om alle deres kunders kommunikation, hvor de befinder sig og i en vis udstrækning oplysninger om deres adfærd på internettet. Selve indholdet af opkald og SMS’er bliver ikke gemt.

Ifølge Foreningen imod Ulovlig logning er der således tale om en generel logning, der er i strid med EU’s lovgivning på området.

Justitsminister Søren Pape har tidligere udtalt, at regeringen ikke vil ændre på reglerne om logning, som han kalder »et centralt efterforskningsredskab,« indtil EU-kommissionen er kommet på banen med retningslinjer for, hvordan en lov om målrettet logning kan skrues sammen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Stævningen, som er stilet personligt til justitsminister Søren Pape, er udarbejdet af advokatfirmaet Bird&Bird.

Ifølge et foreløbigt udkast til stævningen, skal ministeren anerkende, at Logningsbekendtgørelsen er ulovlig, at logningen skal stoppe, og at »der ikke må opretholdes eller indføres en generel og uddifferentieret logning af samtlige trafikdata og lokaliseringsdata«.

Jurister: Danmark skal rette ind

Ifølge flere jurister, som Berlingske har talt med, er der efter EU-dommen fra 2016 »ingen tvivl« om, at den danske logning er ulovlig, og at Danmark skal rette ind.

»Så det er helt rigtigt at prøve at udfordre det her ved en dansk domstol. Jokeren er, hvor lang tid de enkelte stater har til at tænke sig om, for på det punkt er EU-retten ikke helt klar,« siger juraprofessor Søren Sandfeldt Jakobsen fra Aalborg Universitet.

Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz vurderer ligeledes, at spørgsmålet om, hvor lang tid de enkelte medlemslande har til at rette ind, er centralt.

»De (Foreningen imod Ulovlig Logning, red.) har en pointe i, at vi ikke har rettet ind efter en EU-dom, der er halvandet år gammel. Der er heller ikke kommet noget som helst frem - et lovforslag, en bekendtgørelse, et notat eller andet - som kan indikere, at noget er på vej. Så ret beset kunne den her retstilstand fortsætte, hvis ikke der kommer et ydre pres. Man kan håbe, at det her kommer til at fremskynde processen lidt,« siger Lene Wacher Lentz.

Ikke en politisk kampagne

IT-aktivist Peter Kofod, der sidder i bestyrelse for Foreningen imod Ulovlig Logning, understreger, at stævningen ikke er en politisk kampagne.

»Det her er ikke et spørgsmål om højre- eller venstrepolitik. Masseovervågning er ulovligt og strider mod både menneskerettighederne og vores egen grundlov, der siger, man ikke må overvåge uden en dommerkendelse,« siger Peter Kofod og sammenligner den danske logning med situationen i mere autoritære regimer verden over.

»De lande er kendetegnet ved, at myndighederne gør ting, de ikke må. Måske har de en lov mod tortur, men gør det alligevel, og det får ingen konsekvenser, for de har ikke en fungerende retsstat. I Danmark er vi stolte af og glade for vores retsstat. Men hvis vi accepterer, at myndighederne bryder loven, udhvisker vi forskellen mellem dem og os,« siger han.

Men overreagerer du ikke her? Danmark er vel næppe på randen af at blive et diktatur.

»Man kan indvende, at både Lars Løkke og Mette Frederiksen er nogenlunde fornuftige mennesker, der vil os det bedste. Men er vi trygge ved, at fremtidens regeringer har adgang til de her ting? Se på USA. Tidligere hørte jeg argumenter om, at ‘jamen Obama er en god fyr, som har vundet Nobels Fredspris, ham er jeg ikke nervøs for’. Men nogen har kastet nogle terninger, og pludselig har USA en orange facistklovn som præsident - og så bliver folk nervøse,« siger Peter Kofod.

»Det er nu her, mens ens regering er nogenlunde ikke-autoritær, at man skal få fastlagt spillereglerne, så man er sikret, hvis det ændrer sig i fremtiden.«

Justitsminister Søren Pape (K) ønsker ikke udtale sig om stævningen, før han har modtaget den, oplyser Justitsministeriet.

Under et samråd i Retsudvalget 5. april gentog ministeren, at regeringen ikke har planer om at suspendere Logningsbekendtgørelsen, før EU-Komissionen er kommet med retningslinjer for målrettet logning af eksempelvis bandemedlemmer og rockere, som er i tråd med EU's regler på området.