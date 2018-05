Aktivister har stævning klar mod Pape for ulovlig logning

København. En varslet stævning af justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for ulovlig overvågning lander i byretten fredag middag.

Det oplyser talsmand Rasmus Malver fra Foreningen mod Ulovlig Logning. Han fortæller, at foreningens advokater er klar til at aflevere stævningen om ulovlig overvågning af danskernes internet- og telefonforbrug fredag.

- Det er i strid med vores menneskeret. Vi sagsøger ministeren, for det er den eneste måde, vi kan gøre noget, når han gør noget ulovligt, siger talsmanden.

I sagen vil aktivisterne have ministeren til at anerkende, at Logningsbekendtgørelsen fra 2006 ikke er gyldig og derfor ikke kan håndhæves.

Reglerne om logning betyder, at teleudbydere gemmer oplysninger om deres kunders kommunikation, hvor de er, og i en vid udstrækning informationer om deres færden på internettet.

Selve indholdet af opkald og sms'er bliver ikke gemt.

I december 2016 vurderede EU-Domstolen, at en "generel og uddifferentieret" logning af alle oplysninger ikke er tilladt. Til gengæld er "målrettet" logning ikke i strid med loven.

Tidligere har justitsminister Søren Pape Poulsen udtalt, at regeringen ikke vil ændre på reglerne om logning, før EU-Kommissionen har udsendt retningslinjer for, hvordan en lov om målrettet logning skal skrues sammen.

Ministeren betegner logningen som "et centralt efterforskningsredskab".

Allerede i januar varslede foreningen, at den ville lægge sag an mod justitsministeren, men den har skullet bruge tid på at udforme stævningen og samle penge ind til sagen.

Torsdag oplyser foreningen, at mere end 360.000 kroner i donationer er samlet ind til sagen.

- Den danske stat har en taktik, hvor de bare bruger flere advokater, og så har man ikke råd til retssagen, siger Rasmus Malver om, hvorfor de skal bruge så mange penge.

Justitsministeriet har tidligere oplyst til Berlingske, at Søren Pape Poulsen ikke ønsker at udtale sig om den varslede stævning, før han har modtaget den.

Stævningen afleverer foreningen til byretten, men den vil bede om at få sagen i Østre Landsret, da foreningen mener, at sagen principiel.

/ritzau/