Aktionærer i Amagerbanken får ikke erstatning fra staten

København. Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet er frikendt for erstatningskrav på 30,5 millioner kroner fra investorer i Amagerbanken. Det viser dom fra Østre Landsret.

En gruppe på 454 aktionærer i banken, der krakkede i 2011 efter at have tabt milliarder på ejendomsudlån, mente, at Finanstilsynet ikke havde oplyst banken godt nok, da den rejste penge til sin redning.

Investorerne skød penge i redningen, der i sidste ende ikke kunne afværge bankens konkurs.

- Landsretten fandt ikke, at det udgjorde et brud på Finansiel Stabilitets vejlednings- og informationspligt over for Amagerbanken, at Finansiel Stabilitet ikke ønskede at give banken en betryggelse af, at bankens erhvervsmæssige dispositioner rent faktisk var forsvarlige og hensigtsmæssige, lyder det.

- Landsretten gav på den baggrund Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet medhold i, at de ikke havde handlet erstatningspådragende og afviste således konkursboets og investorforeningens krav, skriver Østre Landsret i sin dom.

/ritzau/