Afghansk pioner kæmper for kvindefodbolden

Khalida Popal er kvinden bag organisationen Girlpower, som arbejder for at give flygtningekvinder bedre muligheder for at dyrke sport i Danmark.

Inden hun flygtede til Danmark i 2012, var Khalida Popal en kontroversiel stemme i den offentlige debat i Afghanistan.

Fordi hun var kvinde. Og fordi hun insisterede på kvinders ret til at dyrke sport og deltage i samfundet på lige vilkår som mænd.

Khalida Popal var medstifter for og anfører på det afghanske kvindelandshold, der blev etableret i 2007. I et land, hvor det ikke var accepteret for kvinder at dyrke sport.

»At spille fodbold var en måde for os at stå op for vores basale rettigheder som kvinder og som mennesker. Vi spillede for at nedbryde de mange kulturelle barrierer, der er for kvinder i Afghanistan,« siger Khalida Popal.

Som anfører for kvindelandsholdet mødte hun en enorm modstand fra samfundet, og i sidste ende medførte modstanden, at hun måtte flygte fra Afghanistan.

»Det var ikke bare Taleban, der var imod os. Deres konservative tankegang gennemsyrede hele samfundet. Også hos de velklædte mænd i regeringen,« siger hun.

»Jeg fik mange dødstrusler og følte mig tvunget til at forlade landet, fordi jeg ikke ville dø og ikke ville lade dem bringe mig til tavshed. Jeg flygtede for fortsat at kunne bruge min stemme til at kæmpe for kvinders rettigheder,« siger Khalida Popal.

Da hun som 23-årig ankom til Danmark i 2012, boede hun på et asylcenter det første år. Her mærkede hun, hvor svært det var at være alene i et fremmed land, og hvor svært det var at få et netværk uden for asylcentret.

»I Afghanistan var fodbold den måde, vi kvinder selvstændiggjorde os selv på, så jeg begyndte at bruge den samme metode i asylcentret,« siger hun.

»Det var tydeligt at se, hvor stor en forskel det gjorde for mig og kvinderne. Når vi fik lov at komme væk fra centeret to timer for at spille fodbold, fik vi energien og styrken tilbage til at udholde vores usikre og svære situation.«

En aktiv del af samfundet

Da Khalida Popal fik asyl i Danmark, genoptog hun sin fodboldkarriere hos Thisted FC. Lige indtil en alvorlig knæskade gjorde det umuligt for hende at spille professionelt.

I stedet besluttede hun at vie sit liv til kampen for flygtninge- og minoritetskvinders mulighed for at dyrke sport.

Derfor stiftede hun organisationen Girlpower i 2014. Organisationen faciliterer fodbold, løb, svømning og andre sportsgrene for piger og kvinder i asylcentre.

»Vi bruger sporten som en måde, hvorpå kvinderne kan blive en aktiv del af samfundet, skabe sig et netværk og styrke troen på egne evner,« siger hun.

Organisationen, der tæller knap 70 frivillige, holder også fodboldfestivaler og workshops i flere andre europæiske lande i og uden for asylcentre.

»Vores håb er, at så mange flygtningekvinder som muligt bliver en aktiv del af samfundet og får et stærkt netværk,« siger Khalida Popal.

»Mange af disse kvinder kommer fra lande, hvor de blev anset som andenrangsborgere, der kun er noget i kraft af en mand. Vi vil give dem styrken til at forstå deres egen værdi og kæmpe for deres egne rettigheder som kvinder.«

Søstrene Nadia og Diana Nadim er to levende beviser på, at sporten kan spille en afgørende rolle i forhold til at falde til i et nyt land.

De to søstre kom til Danmark fra Afghanistan med deres mor og søstre, da de måtte flygte fra Taleban, som havde slået deres far ihjel.

Nadia Nadim er i dag fodboldstjerne på det danske kvindelandshold og blev kåret til Årets Dansker i 2017.

Lillesøster Diana Nadim har i år skrevet kontrakt med boksepromotor Mogens Palle og står over for sin debut som professionel bokser.

Interessen for sport startede for de to piger, da de som børn brugte deres første år på asylcenteret på at spille fodbold.

»Vi lavede ikke andet end at spille fodbold dagen lang. Fodbold blev det sted, hvor jeg kunne slappe af, glemme alt og bare være inde i sporten,« siger Diana Nadim.

Hun har stor sympati for Khalida Popals projekt om at give flere piger mulighed for at dyrke sport, da hun selv har oplevet, hvor meget sporten kan betyde.