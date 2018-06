Afbrændingsforbud breder sig som en steppebrand: Sluk havebrænderen i hovedstaden og nul ild på Fælleden

Der er nu indført afbrændingsforbud i det fri i over 40 kommuner, og det er på nuværende tidspunkt så tørt, at sankthansbålet om et par uger risikerer ikke at blive til noget.