Ældreråd: Thyra Frank svigter landets ældre borgere

København. Ældreminister Thyra Frank (LA) vil fjerne kravet om, at landets 98 kommuner hvert år skal fastlægge retningslinjer for, hvordan de holder øje med kvaliteten af hjemmepleje og hjemmehjælp.

Det skriver Politiken.

Ændringen får en hård medfart fra Danske Ældreråd. Landsformand Erik Stagsted mener, at det fjerner muligheden for, at ældreorganisationer kan overvåge kvaliteten i ældreplejen.

Ifølge Stagsted er det intet mindre end en katastrofe for ældrerådene, og han føler sig svigtet af ældreministeren.

- Vi mister simpelthen muligheden for at gå ind og læse i kvalitetsstandarterne, som kommunerne har været forpligtet til at lave, så vi kan rådgive kommunerne i at lave så gode forhold som muligt for os ældre borgere.

- Det er meget vigtigt for os i ældrerådene, ar vi hele tiden har den rolle, at vi kan rådgive i, hvordan vi synes, forholdene for de ældre skal være. Den kommer vi til at mangle nu, siger han til Ritzau.

Men det er meget vigtigt, at "kommunerne ikke sander til i regler", mener Thyra Frank.

- Ældrerådene er særdeles vigtige i udviklingen af ældreplejen, og jeg synes bestemt, at kommunerne skal blive ved med at inddrage og lytte til deres ældreråd, også hvad angår tilsyn, siger hun til Politiken.

Erik Stagsted er meget ærgerlig over, at ældrerådene kommer til at miste indflydelse. Derfor håber han på, at ældreministeren kommer på andre tanker.

- Jeg vil blive helt vild og glad, hvis hun ruller det her forslag tilbage. Det hører slet ikke hjemme i det danske demokratiske samfund, lyder opfordringen fra landsformanden.

/ritzau/