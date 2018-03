Ægtepar finder 11 tyske miner under et væltet træ

Haderslev. I en plantage i Astrup ved Haderslev fik et ægtepar sig fredag aften en overraskelse, da de opdagede adskillige gamle miner under et væltet træ.

Der blev fundet 11 betonminer i alt, og de viste sig at stamme fra den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. Det skriver DR.

- De så et træ, der var væltet, og under træet så de nogle cylinderformede genstande, som de syntes, lignede nogle miner, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Torben Møller til DR.

En politipatrulje tog ud til plantagen for at fotografere minerne, og Forsvarets Ammunitionsryddere blev tilkaldt for at fjerne og destruere dem.

I den forbindelse blev det klart, at minerne var ganske ufarlige.

Der er efter Anden Verdenskrig ryddet mange miner i området nær Haderslev.

/ritzau/