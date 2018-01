Advokater anklages for at købe forsvarerjob

Tre advokater risikerer at få det røde kort og at blive straffet for at have deltaget i en aftale om returkommission.

For at få hvervet som forsvarere i en stor og indbringende straffesag om økonomisk kriminalitet var to af dem villige til at betale en del af salæret til en mellemmand, påstår anklagemyndigheden.

For hvert retsmøde i sagen, der blev behandlet af Østre Landsret, skulle de to betale 4000 kroner. Det står der i en aftale, som betjente fra Bagmandspolitiet fandt, da de ransagede mellemmandens adresse i Aarhus.

Et retsmøde på en halv dag ville udløse 2000 kroner. Et aflyst retsmøde kostede 800 kroner.

Aftalen læses op på den usædvanlige straffesags første dag tirsdag i Københavns Byret. Alle tre nægter sig skyldige.

Læs også Vidne i vandscootersag: Det var helt vanvittigt

Den ene er tiltalt, fordi han underskrev og indgik aftalen med mellemmanden om, at hans to kolleger skulle overtage hvervet som forsvarere i den store sag i landsretten.

Jobbet indebar en lang række retsmøder og var altså økonomisk attraktivt. Imidlertid nåede de to advokater ikke at få salærer, før de blev afsat af landsretten.

»Der er krav om en tillægsbøde. Det er begrundet med, at motivet efter anklagemyndighedens opfattelse var økonomisk vinding,« siger specialanklager Jakob Buch-Jepsen til dommeren og de to domsmænd i byretten.

Desuden beskyldes alle tre for at have løjet over for landsretten om, hvordan det gik til, at to af dem pludseligt indtrådte som forsvarere.

Den store sag var præget af uro. Der var syv tiltalte, og flere af dem skiftede flere gange forsvarere. I alt var 15 advokater indblandet, fortæller Jakob Buch-Jepsen, da han gennemgår forløbet.

Landsretten brugte i alt 41 retsmøder på sagen, hvor der på et tidspunkt også opstod mistanke om et decideret komplot.

Der var rygter om, at mellemmanden brugte nogle af de penge, som han krævede af forsvarerne, til at betale vidner for at afgive en bestemt forklaring i retten.

Politiets efterforskning af dette spor har dog ikke ført til tiltale mod nogen.

Læs også Hver dag afslører vagter forsøg på at smugle våben ind i byretten

Det er umuligt for pressen på nuværende tidspunkt at referere selve sagen nærmere.

Ganske vist har Københavns Byret tirsdag besluttet at ophæve et navneforbud, men de tre tiltalte vil appellere afgørelsen. Det har fået opsættende virkning. Det er altså indtil videre forbudt at bringe oplysninger, som kan identificere de tiltalte.

»Det vil være fuldstændig ødelæggende for min klients advokatvirksomhed, hvis hans navn bliver kendt,« siger en af forsvarerne, advokat Betina Antitsch Mortensen.

Byretten skal bruge en stribe dage, før der afsiges dom.

/ritzau/