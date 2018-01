Advokat: Ny dom styrker terrordømts muligheder for at blive

En ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen giver nyt materiale til afgørelsen om at udsende den terrordømte dansk-marokkaner Said Mansour.

Det vurderer hans advokat, Michael Juul Eriksen.

- Sagen rammer lige plet i Said Mansours sag, siger han.

Tirsdag fik Sverige et nej til at udsende en marokkaner, der af svenske sikkerhedsmyndigheder blev vurderet til at udgøre en trussel for landet.

Bliver manden udvist, risikerer han at blive udsat for tortur, fremgik det af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag.

Det ville bryde med menneskerettighedskonventionens artikel 3 om beskyttelse mod tortur, som sagen var rejst på.

Mansour, der også er kendt som "Boghandleren fra Brønshøj", fik i 2016 frataget sit danske statsborgerskab og blev idømt udvisning ved højesteret.

Nu er myndighederne i gang med at vurdere, om udvisningen rent faktisk kan effektueres, sådan at han kan sendes ud af landet, påpeger Juul Eriksen.

- Vi har straks sendt denne her afgørelse til myndighederne.

- Det er klart min fortsatte vurdering, at der ikke er grundlag for at udvise ham. Det synes jeg, at denne her dom støtter, siger han.

Ved den netop afsluttede sag for domstolen i Strasbourg advokerede Sverige for, at situationen i Marokko er forbedret de seneste år.

Men domstolen lægger vægt på, at når det kommer til personer, der er involveret i sager om statens sikkerhed, er der stadig hårde straffe.

Det er ikke nogen overraskelse for os, at man risikerer tortur, hvis man er dømt for noget terrorrelateret, i Marokko, vurderer advokat Eriksen.

- Men det er noget nyt, at Menneskerettighedsdomstolen går ind og fastslår det.

- Det er selvfølgelig noget, der styrker vores sag, siger han.

Said Mansour blev dømt efter terrorparagraffen og fik tre et halvt år bag tremmer for at opildne til terror i 2007.

I 2015 idømte Østre Landsret ham fire års fængsel i en ny sag. Han mistede sit danske statsborgerskab og blev udvist.

Højesteret nåede efterfølgende frem til samme konklusion.

/ritzau/