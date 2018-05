Advokat går til Højesteret med fængslet mand i kørestol

En mand, der sidder i kørestol på grund af en lammelse, har siden sidste efterår været fængslet i Vestre Fængsel. Og det har været skidt for hans helbred.

Han har ikke fået den træning og behandling, som han har brug for, og fængslingen er ude af proportioner, mener hans advokat, Niels Ulrik Heine.

Derfor har han søgt om lov til at kære fængslingen til Højesteret. Det har Procesbevillingsnævnet nu givet grønt lys til.

»Inden han kom ind, var han i et effektivt og langvarigt behandlingsforløb. Da havde han det okay, og han var nogenlunde smertefri,« siger Niels Ulrik Heine.

I Vestre Fængsel får han nu fem-seks morfinpiller om dagen "bare for at kunne holde det ud", fortæller advokaten videre.

»De siger direkte fra Vestre Fængsels side, at de ikke kan gøre andet for folk end at give dem medicin, hvis det gør ondt. De kan ikke hjælpe de indsatte på samme måde som udenfor. Det er efter min mening helt absurd.«

Den 43-årige har sammen med ti andre mænd været varetægtsfængslet siden oktober i en sag om omfattende svindel, som politiet kalder "Operation Greed". Der er begået moms- og skattesvindel for op mod en halv milliard kroner, mener politiet.

Manden er lammet fra livet og ned efter en ulykke. Han har løbende gjort opmærksom på, at han ikke har haft adgang til tilstrækkelig træning, fysioterapi og lægehjælp i fængslet, og at hans tilstand er blevet forringet.

I marts fastslog byretten dog, at fængslingen - selv om den fængslede er handicappet - ikke er i strid med gældende regler.

Byretten lagde vægt på en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvor det fremgik, at manden selv flere gange havde afvist fysioterapi, og at han ikke efterfølgende selv havde anmodet derom.

Men det afviser mandens advokat. Hans klient har nogle gange haft besøg af en fysioterapeut, der blandt andet har vist, hvordan han kan lave øvelser i sin celle. Men det er ikke et egentligt behandlingstilbud, mener Niels Ulrik Heine.

»Fængselsledelsen skriver selv, at de reelt ikke er i stand til at hjælpe ham.«

Byretten bemærkede da også, at meldingen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke stemte overens med mandens egen forklaring. Derefter bad byretten anklagemyndigheden om at undersøge, om manden fik den nødvendige træning og behandling i fængslet.

I næste trin stadfæstede Østre Landsret byrettens afgørelse.

Landsretten begrundelse for stadfæstelsen var, at der ikke forelå oplysninger om den sigtedes helbredsforhold, der gav grund til at mene, at en fortsat varetægtsfængsling "ville være uproportional".

