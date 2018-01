Abdiceret dronning fylder 80 år

Hollands forhenværende regent prinsesse Beatrix bestred tronen i 33 år, indtil hun abdicerede og overdrog den til sin ældste søn, kong Willem-Alexander.

Onsdag den 31. januar fylder den tidligere monark, der nu bærer titlen prinsesse, 80 år.

Prinsesse Beatrix Wilhelmina Armgard kom til verden på den sidste januardag i 1938 som ældste datter af dronning Juliane og prins Bernhard.

Da Anden Verdenskrig brød ud, flygtede familien til Storbritannien. Prins Bernhard blev i England, mens prinsesse Juliane flygtede videre til Canada med sine to døtre, prinsesse Beatrix og den et år yngre prinsesse Irene. I 1943 kom prinsesse Margriet til verden.

I 1945 vendte familien hjem til slottet Soestdijk Palace uden for Hollands hovedstad, Amsterdam. To år efter blev familien udvidet med prinsesse Christina.

I 1956 startede prinsesse Beatrix på det hollandske universitet Universiteit Leiden for at studere blandt andet sociologi, økonomi, forfatningsret og historie. I 1961 fik hun en grad i jura.

I foråret 1966 blev hun gift med den tyske diplomat Claus van Amsberg, som ved brylluppet blev prins af Holland.

Parret skulle først anmode det hollandske parlament om ægteskabet, inden det kunne gifte sig ved en civil ceremoni, som senere blev velsignet i kirken Westerkerk.

Parret fik prins Willem-Alexander i 1967, prins Johan Friso i 1968 og prins Constantijn i 1969.

Prinsesse Beatrix blev enke 6. oktober 2002, da Claus von Amsberg døde som 76-årig.

I 2012 ramte en tragedie den hollandske kongefamilie. Prinsesse Beatrix' søn prins Johan Friso kom alvorligt til skade i en lavineulykke, og efter et år i koma døde han som 44-årig i august 2013.

Fire måneder forinden abdicerede prinsesse Beatrix og overlod tronen til sin ældste søn, Willem-Alexander.

»Tak for de mange år, hvor jeg fik lov til at være jeres dronning. Nu må den nye generation overtage ansvaret for vores nation,« sagde hun i en tv- og radiotransmitteret tale.

Selv om det den 30. april 2018 er fem år siden, at prinsesse Beatrix abdicerede, varetager hun stadig royale opgaver som protektor for blandt andet det hollandske atletikforbund og et veterancenter.

Det hollandske kongehus har ikke oplyst, hvordan fødselsdagen skal fejres.

