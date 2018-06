53-årig sprang over bord med to hunde da båd brød i brand

En bådtur lørdag aften udviklede sig dramatisk for en 53-årig mand fra Klovborg tæt ved Horsens.

I vandet ud for Glud opstod der brand på mandens båd, og han måtte derfor tage sine to hunde under armen og springe i en gummibåd for at slippe væk.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Ifølge vagtchef ved Sydøstjyllands Politi John Skjødt opdagede manden lidt i 24 lørdag aften, at der kom røg fra bådens dieselmotor.

Det stod hurtigt klart, at der var ild i båden, og da han ikke kunne slukke det, valgte han at redde sig selv og sine hunde i land ved hjælp af gummibåden.

Det lykkedes ikke at redde båden, der udbrændte og nu er sunket.

Branden udløste en mindre dieselforurening, og et miljøskib fra Kerteminde blev derfor kaldt til ulykkesstedet for at tjekke, hvor alvorlig forureningen var.

- Konklusionen er, at den diesel, der er, ikke kan bjærges. Men den fordamper stille og roligt, så der er ingen decideret miljøfare, siger vagtchef John Skjødt til Horsens Folkeblad.

/ritzau/