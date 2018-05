50 billeder af 50 år: Se Kronprinsens udvikling gennem årene

1968: Tre generationer til barnedåb i Holmens Kirke. Til venstre for dåbsbarn og forældre kong Frederik IX. Til højre farmor og farfar, Renée og André de Monpezat. Navnet blev Frederik André Henrik Christian.

1969: Der er kun et år mellem kronprinsen og prins Joachim. Om sine sønner har dronningen sagt, at det er godt, at de ser så forskellige ud. Når den ene har et rundt hoved med mørkt hår, og den anden et langt smalt hoved med lyst hår, så bliver de ikke så ofte sammenlignet.

1970: Mor og søn på Fredensborg Slot, som den kongelige familie benytter i sommerhalvåret. Som voksen kommer kronprinsen og kronprinsesse Mary til at bo på slottet, da de efter brylluppet flytter ind i Kancellihuset. I dag bor de primært på Amalienborg.

1971: Far og søn på balkonen på Amalienborg, i anledning af at daværende tronfølger prinsesse Margrethe fylder 31 år.

1972: I januar dør kong Frederik IX. Han begraves i Roskilde Domkirke. Kronprinsen har fortalt, at han mange gange har tænkt på, hvor svært det var for hans mor at skulle træde til som regent i en alder af kun 31 år.

1973: På besøg i Nyborg med kongeskibet "Dannebrog".

1974: Et kig fra balustraden ned til Kuppelsalen på Fredensborg Slot. Her holder dronningen tale for Jugoslaviens daværende præsident, Tito, der er på statsbesøg i Danmark.

1975: Mor og sønner leger med drager. Dronningen har fortalt, at hun og prins Henrik ikke var nok sammen med prinserne, da de var små, og at det har naget hende.

1976: Første skoledag på den private skole Krebs' Skole i København. Sammen med prins Joachim bliver han kørt til skolen med privatchauffør. De ankommer til klasseværelset som de sidste, og han har siden fortalt, at han får kvælningsfornemmelser, da alle vender sig om og kigger på dem

1977: Dronning Margrethe og prins Henrik har kronprinsen med på besøg i Nykøbing Falster, hvor han skriver i kommunens gæstebog.

1978: På besøg på Schackenborg, som det barnløse grevepar Karin og Hans Schack, bestemmer skal gå i arv til prins Joachim. Kronprinsen har fortalt, at det får ham til at udbryde: - Hvad skal jeg så have? Hvorpå hans mor svarede noget i stil med: - Du skal jo arve Danmark.

1979: Sommerferie på Gråsten Slot med besøg af Cirkus Benneweis.. (Foto: Egen Engmann/Ritzau Scanpix)

1980: 12-årig kronprins døber den nye storebæltsfærge "Kronprins Frederik" på Nakskov Skibsværft.

1981: Konfirmation på Fredensborg Slot.

1982: En temperamentsfuld ung tennisspiller. Taber han en bold, er der ikke langt til at banke ketsjeren ned i banen eller smide den hen ad jorden. I dag er han en stor beundrer af Caroline Wozniacki. - Selv i min alder kan man godt få forbilleder.

1983: Grønland har en særlig plads. Her med familien i Nuuk.

1984: Kronprinsen og prins Joachim er elever på Øregård Gymnasium i Hellerup fra 1983 til 86. Her kronprinsen i rollen som ridder Flemming i "Elverhøj". Ved en senere skolekomedie kommer prinserne galt afsted, da de skyder med pinocchiokugler mod scenen. Det koster Joachim en bortvisning i otte dage, mens kronprinsen slipper med en påtale.

1985: "Rock for Afrika" i Idrætsparken med prins Henrik og prins Joachim.

1986: Studentereksamenen er hjemme. Karaktergennemsnittet er aldrig blevet offentliggjort, men rygtet vil vide, at det er på "lidt over otte" (13-skalaen).

1987: Kronprinsen aftjener sin værnepligt ved livgarden på Høvelte Kaserne. Han avancerer til sergent samme sted og modtager nye rekrutter.. (Foto: /Ritzau Scanpix). (Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix)

1988: Sammen med to venner kører Frederik og Joachim galt. Joachim slipper uskadt, mens kronprinsen brækker et kraveben. Nogle dage efter går regentparret den tunge vej og indkalder til pressemøde på slottet i Caix.

1989: Den traditionelle vandtur efter første tur som pilot i flyvevåbnet på Flyvestation Aalborg.

1990: Til Rebildfest. Til venstre den amerikanske skuespiller Richard Chamberlain, der holder årets tale

1991: Smækkys og et gøglerkors fra Danmarks Tivoli Forening.

1992: "Pain is only weakness leaving the body", står der på trøjen, da kronprinsen gennemfører sit første af en række maratonløb. Her Copenhagen Marathon.

1993: Hjem til pressemøde efter et års studier i statskundskab på Harvard University, USA.

1994: Den olympiske fakkel bæres ud fra Københavns Rådhus i anledning af de kommende vinterlege i Lillehammer, Norge.

1995: Forlover ved prins Joachim og Alexandra Manleys bryllup.

1996: Om bord på inspektionsskibet "Vædderen" som premierløjtnant. I dag har kronprinsen grad af orlogskaptajn i søværnet.

1997: Teceremoni i Yokohama, Japan. Tre huller i de kongeblå sokker går ikke ubemærket hen.

1998: 30-års fødselsdag.

1999: Novembermørkt døgnet rundt i det nordlige Grønland. Forud for ekspeditionen Sirius 2000 opholder kronprinsen sig i Qaanaaq, hvor han træner med slædehunde.De skal de næste fire måneder bringe ekspeditionen sikkert til Daneborg, der er hovedkvarter for Siriuspatruljen.

2000: Dronning Ingrid dør, og kronprinsen mister et fast holdepunkt. Han er i Australien, da hun bliver syg, og haster hjem. Kort forinden har han mødt Mary Donaldson, og det når han at fortælle mormor.

2001: Den kongelige romance rammer de australske medier.

2002: Et af de første billeder af Mary Donaldson efter, at hun er kommet til Danmark. Til bryllup på Langeland hos kronprinsens ven Jeppe Handwerk og Birgitte Zachau.

2003: Rygterne om en kongelig forlovelse tager til, og så endelig 8. oktober sker det.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

2004: Fra Vor Frue Kirke til Amalienborg. I sin tale til bruden citerer kronprinsen omkvædet fra en af Lars H.U.G.s sange: "Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem tusind verdener venter vægtløs kærlighed".

2005: På vej hjem til Fredensborg fra Rigshospitalet med den førstefødte, prins Christian. - Han sover og ved slet ikke, hvad der venter ham i fremtiden, sagde kronprinsen, da han nogle dage tidligere mødte pressen i hospitalets forhal.

2006: Besøg i Hobart på Tasmanien, hvor kronprinsesse Mary er opvokset.

2007: Så stor er det nyeste skud på det kongelige stamtræ. Kronprinsparret er blevet forældre til en datter, der vejer 3350 gram og måler 50 cm. Prinsesse Isabella er nummer tre i tronfølgen.

2008: De danske soldater i Helmand i Afghanistan har brug for opbakning hjemmefra. Det år mister 13 soldater livet.

2009: Medlemskabet af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) udløser særdeles hård kritik. Her aflægger kronprinsen olympisk ed under overværelse af daværende IOC-præsident Jacques Rogge

2010: Dronningen fylder 70 år.

2011: Far til fire. Tvillingerne Josephine og Vincent. I deres navnerække indgår også et grønlandsk navn. Ivalo til prinsessen og Minik til prinsen.

2012: Vildtparade i slotsgården på Fredensborg.

2013: Kronprinsparret er jævnligt på besøg i Australien. Her i Blue Mountain, hvor frivillige hjælper med at bekæmpe en af de værste skovbrande i landet i årtier.

2014: Til EM i herrehåndbold i Herning med daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. Danmark møder Makedonien og vinder.

2015: Terrorangrebet i Paris koster 130 mennesker livet. Mindehøjtidelighed med statsministeren og den franske ambassadør, François Zimeray, i Den Reformerte Kirke i København.

2016: To tronfølgere til Birkebeiner-skiløb i Norge. Til venstre kronprins Haakon. Han har prøvet det før og kommer i mål en time før den danske kronprins.

2017: Kronprinsparret i spidsen for en dansk erhvervsdelegation i Japan. Besøget er en markering af 150-året for samhandlen mellem Japan og Danmark.