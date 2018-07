383 kilometer, 7.233 højdemeter, 14 timer 43 minutter

Egentlig virkede det hele lidt uoverskueligt, da bilnøglen blev drejet en fyraftensonsdag for nogle uger siden. Forude lå E45, der skulle skyde os hurtigt igennem Tyskland, men de obligatoriske trafikpropper, afspærringer og schnitzelstop gjorde, hvad de altid gør.

Kl. 02.30 ankom vi til Harz. Dagen efter var alt okay. Det var varmt, der var ingen vind, og der var masser af tysk skov, højdemeter og kaffestop forude. Bedre udgangspunkt findes næppe.

Sammen med to gode venner, Flemming og Angus, tilbragte jeg tre dage i den tyske nationalpark – på cykel.

Vi badede i søerne, smagte blod på stigningerne, søgte læ for tordenvejret, tyllede Radler i pauserne, rundede 90 kilometer i timen på nedkørslerne og fik genetableret tan-linjerne. Og jeg bliver stadig høj, når jeg tænker tilbage på de tre dage syd for grænsen. Køb en cykel, og se lidt billeder fra mobilen her: