3400 læger udtrykker mistillid til styrelse

København. Styrelsen for Patientsikkerhed er så aggressiv i jagten på at politianmelde læger, at den skader lægernes evne til at behandle patienterne optimalt.

Sådan lyder anklagen i en underskriftsindsamling, som 3400 læger lørdag morgen havde skrevet under på. Bag underskriftindsamlingen står overlæge på Odense Universitetshospital Kristian Rørbæk Madsen.

»Som læger skal vi træffe mange hurtige og vanskelige beslutninger efter et lægefagligt skøn. Det kan vi ikke, hvis vi har en styrelse på nakken, der bagefter straffer os hårdt,« siger han.

Også interesseorganisationen Danske Patienter mener, at reglerne ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med virkeligheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet i oktober 2015. I 2017 anmeldte styrelsen 12 læger til politiet, hvilket er en seksdobling i forhold til året inden. Der er 39.000 læger med autorisation i Danmark.

Ifølge Kristian Rørbæk Madsen er der i flere af styrelsens anmeldelser tale om fejlagtigt udfyldte dødsattester og mundtlige ordinationer.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fortæller, at hun tager opgaven med patientsikkerhed meget alvorligt.

»Det er ikke modsætninger at have en stærk styrelse og nogle dygtige læger. Men vi kan se, at der har været nogle steder uden tilstrækkelig dialog.«

»Styrelsen har, fra dagen den blev sat i verden, arbejdet for bedre patientsikkerhed. Når man er en ny styrelse, må man have en lærende tilgang til de fejl, som man selv må have begået undervejs.«

»I november iværksatte jeg en ændring af journalføringsbekendtgørelsen, for at se om der er steder, hvor reglerne ikke stemmer overens med virkeligheden,« siger hun.

Sundhedsministeren kalder det forsimplet at tro, at det vil løse konflikten.

Hun fortæller, at direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed har indkaldt til et dialogmøde, så der kan skabes et stærkt samarbejde.

Underskriftindsamlingen slutter søndag aften. Herefter afleveres den til Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundhedsministeriet.