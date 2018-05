33-årig skal i fængsel for at opbevare rocker-våben

Da politiet efter tip den 4. december sidste år ville ransage et kælderrum i Ballerup, havde betjentene i første omgang svært ved at få døren til kælderrummet op.

Det virkede som om, at nogen holdt fast i håndtaget for at forhindre politiet i at komme ind.

Da det endelig lykkedes stod betjentene ansigt til ansigt med en 33-årig mand, der ifølge den ene betjents forklaring var ligbleg og virkede "chokeret og nervøs".

Det var der tilsyneladende god grund til, for i kælderen lå flere skydevåben og ammunition.

Torsdag er den 33-årige mand ved Retten i Glostrup blevet idømt fire års fængsel for at have opbevaret våbnene i sin kælder.

Det skriver retten på sin hjemmeside.

I retten nægtede den nu dømte sig skyldig og forklarede, at han havde lånt kælderrummet til en ven, som lige var gået fra sin kæreste og havde brug for at opmagasinere nogle ting.

Han kendte ikke noget til de tre rifler, jagtgeværet, pistolen og de 250 patroner, der lå i kælderen. Han var blot gået derned for at hente noget julepynt, lød hans forklaring.

Men teleoplysninger viste, at han to dage før ransagningen havde været i kontakt med sin god ven og gudfar til det ene af hans børn.

Vennen var medlem af rockergruppen Satudarah, og blev senere varetægtsfængslet for at opbevare en større mængde våben på loftet hos en fodboldklub.

Hverken dommere eller nævninge troede på den 33-åriges forklaring.

Ved strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på mængden af våben, og at der på det tidspunkt var en konflikt med flere skyderier i bandemiljøet.

Den 33-årig ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

/ritzau/