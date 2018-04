31-årig mand frifindes for voldtægt af samlever

En 31-årig mand er fredag blevet frifundet ved Retten i Aarhus for anklager om trusler og voldtægt i parforhold.

Manden var tiltalt for at have voldtaget sin samlever flere gange under brug af vold og trusler om vold.

"Du skal dø, jeg slår dig ihjel, jeg slagter din mor og far," skal manden ifølge anklageskriftet have sagt til sin daværende samlever, en 29-årig kvinde.

Han var også anklaget for flere gange at have taget halsgreb på hende, sparket hende på kroppen og presset noget dyne ind i hendes mund, så hun fik kvælningsfornemmelse.

Volden skulle ifølge anklagen have fundet sted både i parrets lejlighed i Aarhus og under ophold i Hvide Sande samt på ferieøen Malta.

Men retten har afvist alle anklagerne mod manden.

Der er ikke ført tilstrækkelige beviser for anklagerne om trusler og voldtægt af kvinden, lyder det.

Manden har hele tiden nægtet sig skyldig og afvist vold mod kvinden.

- Jeg følte ikke, at der på noget tidspunkt var tale om voldtægt. Det var et spil, vi havde kørende, sagde han ved det første retsmøde i sagen.

Han erkendte dog, at parforholdet ikke fungerede optimalt.

- Vi snakkede mange gange om at gå i parterapi, men fik det aldrig gjort. Det skulle vi nok have gjort i bagklogskabens lys, sagde han.

Den 31-årige mand fortalte samtidig, at han følte sig som den forurettede part, idet han beskyldte kvinden for at have nikket ham en skalle og søgt at kvæle ham med et kabel.

Sagen var lagt an som en nævningesag, da anklageren gik efter en straf på mindst fire års fængsel.

Straffen for voldtægt blev skærpet i 2016, således at voldtægt som udgangspunkt nu straffes med tre år og seks måneders fængsel - et år mere end tidligere. Strafferammen går op til otte års fængsel.

