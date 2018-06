30-årig fængslet for stenkast uroligheder på Christiania

Ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København er en 30-årig mand mandag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 10 dage.

Han er sigtet for vold mod politiet og for grov forstyrrelse af offentlig ro og orden under uroligheder på Christiania torsdag i sidste uge.

I grundlovsforhøret forklarede han, at en betjent havde slået ham i ryggen. Det fik ham til at kaste en øldåse mod betjenten - dog uden at ramme.

Han kunne ikke huske, om han også havde kastet med sten. Men han har set et foto, hvor han står med en sten i hånden, så han kunne i grundlovsforhøret ikke afvise, at han havde kastet den.

I forvejen er en kvinde på 50 år blevet sigtet for stenkast torsdag. Hun blev varetægtsfængslet i et grundlovsforhør, som fandt sted lørdag.

- Vi skal nok få anholdt nogle flere, sagde vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen søndag.

- Vi er ved at gennemgå vores materiale i øjeblikket og regner med at kunne fremstille flere for en dommer, sagde han.

Lars-Ole Karlsen vil ikke svare på, hvor mange personer man mener at kunne sigte for at have deltaget i volden.

Blandt andet studerer politiet de film, som blev optaget med betjentes GoPro-kameraer.

Konfrontationerne er sket efter en ny og mere intensiveret politiindsats mod det organiserede salg af hash i Pusher Street.

Hver morgen i en uges tid har politiet fjernet boder og andet udstyr, som pusherne betjener sig af.

Den nye strategi var en reaktion på, at Christiania selv besluttede at lukke handelsområdet ned med et hegn.

I øvrigt har episoden med den 50-årige kvinde også vakt opsigt, fordi medier har vist en videooptagelse, som viser, hvordan en betjent skubber hende hårdt i brystkassen, så hun falder bagover og slår hovedet.

Denne handling efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

