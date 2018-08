250 flere dødsfald end forventet: Læge peger på hedebølgen som hovedårsagen

Årets sommervejr har ikke kun sat rekorder på temperaturen, den har også markeret sig i statistikkerne for dødeligheden i Danmark.

Der er på nuværende tidspunkt registreret 250 flere dødsfald i Danmark end man havde regnet med, det skriver Statens Serum Institut i dag. Overvågninginstituttet knytter det høje tal sammen med den enorme temperaturstigning, som Danmark og en stor del af Europa i øjeblikket oplever.

Lasse S. Vestergaard, der er afdelingslæge hos Statens Serum Institut på afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, forklarer:

»Tallet er et estimat. Det er ikke en optælling, der er opgjort på baggrund af en undersøgelse af den specifikke dødsårsag.«

Der er to ting, der påvirker dødeligheden over en sæson, det er influenza, som man kigger på om vinteren og om sommeren kigger man også på varmen. Selv om de 250 dødsfald ikke er undersøgt individuelt, så forklarer Lasse S. Vestergaard hvorfor man kan være sikker på, at de høje temperaturer har indflydelse på denne ekstra store dødelighed.

»Oftest kan man ikke se nogen isoleret effekt af temperatur på dødelighed i de statistiske modeller, fordi det ikke er meget koldt eller meget varmt, men det kan man altså lige nu, og det viser, at det er forbundet med overdødelighed, når man har hedebølger.«

Foruden Danmark ser Statens Serum Institut samme udvikling i Norge, Sverige og Belgien, hvor særligt Sverige skiller sig ud med høje tal.

Også i vinters blev der målt overdødelighed

På den graf, som Statens Serum Institut har lagt ud, kan man se udviklingen i forhold til dødeligheden i Danmark over de sidste tre år. Afdelingslæge Lasse Vestergaard fortæller, at også i vinteren mellem 2017 og 2018 har der været en overdødelighed udover det sædvandlige set ud fra et gennemsnit, der er beregnet på baggrund af de seneste tre år.

»Der var markant overdødelighed grundet influenza i Danmark og hele Europa i vinteren mellem 2017 og 2018.«

På Statens Serum Instituts hjemmeside råder afdelingslægen særligt udsatte til at tage sine forholdsregler:

»Vores analyser viser, hvordan de seneste ugers kraftige hedebølge i Nordeuropa har haft en markant effekt på befolkningens helbred. Især ældre, spædbørn og svækkede, kronisk syge personer er udsatte i varmen. Derfor er det også vigtigt, at man tager de nødvendige forholdsregler. Man skal blandt andet sørge for at indtage rigelig væske og ekstra salt, og søge ophold i skyggen, når varmen og solen er værst.«

Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for ekstra vejledning.