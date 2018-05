25.000 bliver behandlet uden grund: »Det er danske skattekroner, der betaler for promovering af brillesalg i Danmark«

Optikere tilbyder i stigende omfang sundhedstest, men landets øjenlæger oplever, at det medfører, at et stort antal patienter bliver sendt til øjenlægen uden grund. Det får ventetiden til at stige.