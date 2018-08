25 personer blæste på politiafspærring i Nordsjælland: »Man risikerer i værste fald at ødelægge vigtige beviser«

Flere og flere borgere i Nordsjælland ignorerer politiets afspærringer og risikerer derved at ødelægge centrale spor i efterforskninger. Personer, der er vant til at have særlige privilegier, sætter i større udstrækning sig selv over gængse regler, fordi de er vant til at være noget særligt, siger sociolog.