24-årig finsk studerende udvises for at fremme IS i Syrien

En 24-årig finsk mand idømmes fire års fængsel og udvises for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og have medvirket til at opretholde og bevare IS' position i Syrien.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Dommen er faldet fredag eftermiddag i Retten i Esbjerg. Joel Nur var også tiltalt for at have modtaget terrortræning af IS, men det forhold blev han frifundet for.

Retten fandt ikke, at det var beviser nok for, at han havde modtaget træning.

Han dømmes for at have fremmet Islamisk Stats position ved at stå for religiøs undervisning i de områder, som var underlagt Islamisk Stats kontrol. Han skal have fungeret som imam og have stået for koranundervisning.

Den tiltalte, der har somaliske rødder, har nægtet sig skyldig.

Ifølge DR flyttede Joel Nur til Esbjerg i september 2016 for at starte på et studie. Tidligere har han boet i både Finland og England.

Ved tidligere retsmøder har han ifølge medie forklaret, at han som 17-årig begyndte at praktisere islam. Dengang boede han i England med sin familie.

Han havde en masse problemer derhjemme, og det endte med, at han stak af hjemmefra og vendte sig mod islam.

I mere end et år har den unge været varetægtsfængslet, og hemmelighedskræmmeriet har været større end i andre sager om tilslutning til Islamisk Stat.

Flere medier har dog rapporteret, at britiske myndigheder har kædet manden sammen med et ekstremistisk netværk, hvor en af deltagerne dræbte 22 og sårede 500 andre ved en popkoncert i Manchester Arena i maj 2017.

Den tiltaltes far skal ifølge en britisk avis have svoret, at han ville slå de personer, der har radikaliseret sønnen, ihjel. I øvrigt har JydskeVestkysten oplyst, at manden under sit ophold i Danmark har skiftet navn.

Joel Nur har nu 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen.