24-årig mand blev stukket 19 gange med kniv

En mor og hendes datter er søndag blevet fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drabsforsøg på en 24-årig mand, der blev stukket 19 gange med kniv.

Det skriver Ekstra Bladet.

Knivstikkeriet fandt sted kort efter midnat natten til søndag i en lejlighed i Tåsingegade på Østerbro.

Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede ved grundlovsforhøret, er de to kvinder sigtet for "i forening og efter forudgående aftale og fælles forståelse" i den hensigt at dræbe at have stukket den unge mand 19 gange, så han blandt andet fik blødninger i den ene lunge.

Anklageren bad om, at grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Det ønske efterkom dommeren.

Derfor er det uvist, hvad politiet bygger sin mistanke mod kvinderne på.

Inden dørene blev lukket, fortalte deres forsvarere, at både den 40-årige mor og hendes 19-årige datter nægter sig skyldige og ikke ville udtale sig i grundlovsforhøret, skriver Ekstra Bladet.

Trods den alvorlige sigtelse vil Københavns Politi helt usædvanligt ikke oplyse, om dommeren valgte at fængsle mor og datter, eller om de blev løsladt.

/ritzau/