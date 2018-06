24-årig anklages for støtte til al-Shabaab

Der har været adskillige sager om herboende udlændinge og danske statsborgere, som er draget til Syrien for at tilslutte sig den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Men nu skal Retten i Aarhus tage stilling til, om en 24-årig dansk-somalisk mand fra Aarhus lod sig hverve af ekstremistgruppen al-Shabaab i Somalia.

Det mener anklagemyndigheden, der har tiltalt ham for at tilslutte sig organisationen og lade sig træne til at begå terrorhandlinger.

Han skal ifølge anklageskriftet også have fungeret som koranlærer og imam i de områder, som blev kontrolleret af gruppen.

Det ligger fast, at den 24-årige er meget interesseret i religion. Inden afrejsen til Somalia i september 2013 studerede han Mellemøst-studier på universitetet i Manchester.

Britisk politi mener, at han her var en del af et islamistisk netværk.

Netværket bestod ifølge politiet af radikaliserede personer, blandt andre den tiltaltes fætter, som er dømt i England for at have været bindeled til britiske syrienkrigere.

En anden person fra dette netværk er en finsk statsborger ved navn Joel Nur. Nur, der har boet i Danmark, blev i marts ved Retten i Esbjerg idømt fire års fængsel for at tilslutte sig IS.

Den tiltaltes søster var indkaldt til at vidne om broren. Hun fortalte, at den 24-årige er en meget belæst mand:

»Han har brugt meget tid på at læse koranen og kan den udenad. Det er en slags hobby for ham,« forklarede hun.

Hun sagde også, at familien var chokeret, da man fandt ud af, at broren angiveligt befandt sig i Somalia.

Chokket blev ikke mindre af, at to yngre tvillingsøstre på 16 år i 2014 forsvandt fra den ene dag til den anden.

Familien fandt senere ud af, at de var taget til Syrien for at gifte sig med IS-krigere.

Den tiltalte i sagen nægter sig skyldig i anklagen.

Han siger, at han ganske rigtigt var i Somalia. Men han blev taget til fange af en kriminel gruppering og opholdt sig i landet mod sin vilje. Han hævder også, at han blev udsat for tortur.

Der ventes at falde dom i sagen i slutningen af juni.

/ritzau/