2017 blev et blodigt år i Danmark: 54 blev slået ihjel, heraf 12 børn

En gennemgang af årets danske drabssager i 2017 er i år en særligt nedslående affære. Ikke kun fordi antallet af dræbte ligger relativt højt – samlet set blev 54 personer slået ihjel i forbindelse med drab, dødsvold eller mordbrande – men især fordi, året skiller sig ud ved, at usædvanligt mange ofre var børn.

Således var vi blot ni dage inde i 2017, da de første børn blev fundet døde. I et velholdt parcelhus i udkanten af landsbyen Ulstrup sydvest for Randers fandt politiet 9. januar ligene af seks personer. Der var tale om husets beboere.

Efterforskerne kunne hurtigt konstatere, at det var faren, den 45-årige IT-konsulent Morten Nielsen, der havde taget sin 42-årige hustru og parrets fire børn med sig i døden.

Josefine blev 16, Magnus 11, Cirkeline seks og Marius blot tre år, da deres far tog den nærmest ubegribelige beslutning om at slå sin familie ihjel.

Dreng på halvandet tæsket ihjel

I de efterfølgende måneder fortsatte uhyrlighederne andre steder i landet.

I Haderslev blev drengen Noah på halvandet år 6. februar tæsket til døde. Ifølge politiet af en mandlig bekendt af familien. I Nordsjælland kvalte to mødre deres børn. Og i en lejlighed i københavnerforstaden Brønshøj gentog en 38-årig mand i april nærmest den forbrydelse, som østjyske Morten Nielsen havde begået tre måneder forinden.

På denne måde hober sagerne om dræbte børn sig ulykkeligvis op. Her ved årets udgang står det klart, at i alt 12 børn er blevet slået ihjel. Til sammenligning lå antallet af dræbte børn i 2015 og 2016 på henholdsvis to og otte.

Et gennemgående træk ved børne­drab i Danmark er, at det typisk er forældre, der står bag. Men hvad er det, der får en person til at foretage så vanvittig en handling som at dræbe sit eget barn – og i nogle tilfælde hele sin familie?

Psykiater Henrik Day Poulsen fortæller, at familiedrabsmænd – måske lidt overraskende – sjældent er sindssyge, men at der typisk er tale om personer med afvigende personlighedstræk. De er ofte meget selvcentrerede, ærekære og særdeles temperamentsfulde.

»Denne type mennesker er meget dårlige til at tackle konflikter og har svært ved at klare en ydmygelse. Eksempelvis i forbindelse med en skilsmisse eller ved jalousi. Hvis der så også er alkohol eller stoffer indblandet, kan folk blive utilregnelige,« siger Henrik Day Poulsen.

I afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi efterforsker man på tredje måned det barne­drab, der umiddelbart stikker mest ud.

Det drejer sig om likvideringen af den 16-årige Servet Abdija, der ved 20-tiden 16. oktober blev skudt ved sit hjem i Ragnhildgade på Nørrebro i København. Få meter fra gerningsstedet sad moren i familiens lejlighed og ventede på sin eneste søn, da seks skud lød.

En gruppe mørkklædte og atletisk byggede drenge eller mænd er set flygte fra stedet, men endnu er ingen blevet anholdt.

»Det tyder på, at drabet bunder i interne relationer. Men det er komplekst, og vi har ikke noget motiv,« siger drabschef Jens Møller Jensen.

Kniv er det mest benyttede drabsvåben

Ved årets udgang står politiet i det hele taget med flere uopklarede drabssager. På landsplan er gerningsmænd til otte drab fortsat på fri fod.

Selv om mange af årets ofre var børn, var mænd fortsat den mest truede befolkningsgruppe med i alt 32 dræbte. De øvrige ti ofre var kvinder.

I årets mest omtalte drabssag gik det da også ud over en kvinde. Ifølge politiet blev den svenske journalist Kim Wall dræbt og parteret, da hun i august ville interviewe ubådskaptajn Peter Madsen under en tur i hans fartøj. Endnu er det ikke klart, præcis hvordan Wall døde. På hendes krop fandt retsmedicinerne 15 knivstik, heraf 14 i underlivet.

Med mindst 20 ofre er kniv også i år det mest benyttede drabsvåben.