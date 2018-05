20.000 ænder skal aflives efter fund af fugleinfluenza

Omkring 20.000 ænder må lade livet, efter at Fødevarestyrelsen i sin rutinemæssige overvågning har fundet fugleinfluenza hos en andebesætning ved Vinderup nær Holstebro.

Der er tale om en såkaldt lavpatogen fugleinfluenza af typen H5, oplyser souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

»Det er en mild form, så dyrene bliver ikke regulært syge af lavpatogen fugleinfluenza. Men sygdommen kan hurtigt mutere og blive højpatogen, og så dør fjerkræene som fluer.«

Sidst der blev konstateret lavpatogen fugleinfluenza, var i 2016, hvor der var sygdomsudbrud i to fjerkræbesætninger.

Fødevarestyrelsen rykkede ud til besætningen fredag som led i en rutineundersøgelse. Da der er tale om fritgående ænder, kontrollerer styrelsen ænderne hver tredje måned.

Ved kontrollen tager styrelsen blodprøver fra ænderne, og det er i de prøver, at man lørdag har påvist den milde form for fugleinfluenza.

Som konsekvens af fundet bliver hele andebesætningen aflivet, selv om det ifølge Stig Mellergaard er uvist, om alle fuglene er syge.

»Fugleinfluenza smitter ved dråbeinfektion. Jo tættere man er sammen, jo større er risikoen for smitte. Fjerkræene går meget tæt sammen, og derfor er der løbende en stor risiko for at smitten går gennem hele besætningen.«

»Vi ved ikke, hvor mange af dem der er syge. Men nu har vi fundet sygdommen i en del af prøverne, og så kører det rundt i besætningen. De, der ikke er syge endnu, ville blive syge senere hen,« siger han.

Fugleinfluenzaen kommer ifølge Stig Mellergaard sandsynligvis fra vildfugle i området. Alligevel har andre fjerkræejere i området har intet at frygte, vurderer han.

For at sikre at andre fugle ikke smittes, bliver der oprettet en zone på en kilometer rundt om besætningen, hvor der gælder særlige restriktioner for fjerkræejere.

Der er ikke andre professionelle fjerkræbesætninger inden for zonen, oplyser Fødevarestyrelsen, og zonen får derfor kun betydning for hobbyejere, der hverken må flytte fjerkræ eller æg ud af zonen de næste tre uger.

De 20.000 potentielt syge ænder aflives mandag, og ejeren af besætningen vil efterfølgende modtage erstatning fra staten for ændernes værdi samt driftstab.

Besætningen bestod af slagteænder. De blev købt som ællinger og var ved at blive fedet op, inden de skulle slagtes. Ingen af ænderne var endnu blevet solgt til slagtning.

/ritzau/