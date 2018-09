19-årig mand og to tilfældige ramt af skud på Nørrebro

Tre personer blev fredag aften ramt af skud under et nyt skyderi i København.

Blandt de ramte er to tilfældige mænd på omkring 50 år, der befandt sig i hver deres bil.

Den ene blev ramt i armen og den anden i skulderen. De er ikke i kritisk tilstand, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Derudover blev en 19-årig mand ramt under venstre arm. Mandens tilstand betegnes som kritisk, men stabil. Han er uden for livsfare, oplyser Københavns Politi tidligt lørdag morgen.

»Umiddelbart er det vores vurdering, at skyderiet har relation til den verserende konflikt, der har udspillet sig over den seneste uge,« udtaler politiinspektør Torben Svarrer i en meddelelse.

»Det er vores foreløbige vurdering, at den 19-årige og dennes 22-årige kammerat var målet for skyderiet, men det skal vi have efterforsket nærmere,« tilføjer han.

Københavns Politi opfordrer folk til at ringe 114, hvis de har set eller hørt noget, der kan være relevant for efterforskningen.

Skyderiet skete i Meinungsgade og Guldbergsgade på Nørrebro.

Betjente var til stede i området til en anden opgave klokken 21.09, hvor de hørte skud.

Foreløbigt vurderer Københavns Politi, at der var tale om flere gerningsmænd.

»De flygtede fra Guldbergsgade til fods efter skyderiet,« siger efterforskningsleder Søren Lauritsen. Han tilføjer, at gerningsmændene flygtede i retning mod Sankt Hans Torv.

Det har endnu ikke været muligt at få et signalement af de formodede gerningsmænd.

OVERBLIK: Den seneste uges skyderier i og omkring København



Fredag aften blev tre personer såret af skud på Nørrebro. Det er den ottende skudepisode på mindre end en uge. Efter en rolig periode i København er der igen opstået en konflikt. Denne gang skyldes det, at en bande fra Nørrebro er blevet splittet op. Det har medført flere skyderier, og onsdag meddelte Københavns Politi, at man har etableret en visitationszone på Nørrebro og i Nordvest. Få her overblikket over den seneste uges skyderier i og omkring København. * Lørdag 15. september: En byge af skud hamrer mod siden af en sølvgrå Mercedes i Ishøj. I bilen, der befandt sig på Ishøj Parkvej, sidder to mænd på 24 år, og begge bliver såret. Den ene bliver ramt en enkelt gang i benet, mens den anden bliver ramt flere gange, herunder i ballen og bækkenet. Begge overlever. * Natten til tirsdag 18. september bliver der ifølge Ekstra Bladet affyret skud på Den Store Plads ved Mjølnerparken. Ingen personer bliver ramt. * Tirsdag 18. september: Omkring klokken 21.15 jager en Audi en VW Polo i Herlev. Fra Audien skydes der ti gange. Ingen personer bliver ramt. * Cirka en time senere skydes der mod en mand, der sidder i en bil på Lygten på Nørrebro i København. Han bliver ramt i begge arme. Ifølge Ekstra Bladet er ofret et tidligere Brothas-bandemedlem. * Onsdag 19. september: Natten til onsdag bliver fem biler ramt af skud på parkeringspladsen ved lejlighedskomplekset Digehuset i Hundige. * Om aftenen går det løs på Ragnhildgade i København. Kort før klokken 20 kommer en bil kørende og begynder pludselig at skyde mod en gruppe unge. Næsten lige ved siden af står politiet, som svarer igen ved at beskyde bilen. Ingen bliver anholdt, og gerningsmændene slipper væk. * Natten til fredag 21. september opholder en 30-årig mand sig på Glostrup Torv sammen med en anden person, da en mand kommer løbende og affyrer flere skud fra en pistol. Den 30-årige bliver ramt i låret, men er uden for livsfare. Gerningsmanden flygter i en sølvgrå bil, som muligvis er identisk med et køretøj, der senere er fundet udbrændt i Nordsjælland. * Om aftenen fredag 21. september bliver tre personer ramt af skud ved Meinungsgade og Guldbergsgade på det indre Nørrebro. Deres tilstand er ukendt. Kilder: Københavns Politi, Ritzau og Ekstra Bladet. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Politidirektør Anne Tønnes kalder fredagens skyderi »afstumpet«.

»Det er et udtryk for en meget afstumpet voldsparathed, når der bliver skudt på åben gade. Men vi er stålsatte og sætter hårdt ind med massiv tilstedeværelse, så vi kan få stoppet det her bandeuvæsen,« siger hun.

Det er den skudepisode i og omkring København den seneste uge, og med fredagens skyderi er syv personer blevet ramt af skud.

Tidligere på ugen etablerede Københavns Politi en visitationszone på Nørrebro.

Det betyder, at politiet har ret til at visitere personer og biler, selv om det ikke har en konkret mistanke mod en person.

»Jeg kan godt forstå, hvis borgerne på Nørrebro føler sig utrygge. Derfor vil de også opleve en omfattende polititilstedeværelse. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre trygheden,« siger Anne Tønnes.

Politidirektøren oplyste tidligere på ugen, at de mange skyderier skyldes, at en bande er splittet op.

Det skulle ifølge flere medier dreje sig om banden Brothas.