17-årig MDMA-pusher dømt skyldig i 15-årigs død

En 17-årig dreng burde havde vidst, at der var nærliggende fare for en 15-årig drengs liv, da han i februar solgte ham stoffet MDMA.

Retten i Næstved kender mandag således den 17-årige skyldig i uagtsomt manddrab. Han straffes med seks måneders betinget fængsel, og han skal udføre 120 timers samfundstjeneste.

Den 17-årige var tiltalt for 2. februar at have solgt et gram MDMA til to skoledrenge, hvoraf den ene knap to uger senere døde af sine kvæstelser.

Det kan være strafbart at give noget ulovligt eller farligt videre til andre, og der var tale om begge dele, da den 17-årige solgte et gram MDMA til de 15-årige, argumenterede specialanklager Skipper Pelle Falsled.

»Der følger et særligt ansvar, når man har med en farlig genstand at gøre. Så bør man advare modtageren. Her er det den tiltalte, der direkte overdrager stoffet til de 15-årige, uden et ord om hvad det er, eller hvordan de skal indtage det.«

»Det er efter anklagemyndighedens opfattelse groft uagtsomt,« sagde han inden domsafsigelsen.

Anklageren argumenterede for et års fængsel, hvoraf en del gøres betinget.

Forsvarer Eigil Strand ønskede frifindelse for uagtsomt manddrab til den 17-årige, men mente, at han kunne straffes for at have solgt MDMA.

/ritzau/