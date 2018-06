16-årig blev stukket ned få dage før voldtægtssigtelse

En sag om et knivstikkeri mod en 16-årig dreng kan trække tråde til gruppevoldtægter af en 14-årig pige.

Den 11. juni blev den 16-årige dreng stukket med en kniv på Egedalsvænge.

Tre dage efter blev han sammen med to andre sigtet og varetægtsfængslet for tre tilfælde af gruppevoldtægt mod en 14-årig pige.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af retsbogen fra grundlovsforhøret den 15. juni mod en 17-årig dreng, der er sigtet for knivstikkeriet.

Heri fremgår det, at det 16-årige offer for knivstikkeriet er identisk med en af de tre drenge, som den 14. juni blev varetægtsfængslet for gruppevoldtægterne af pigen.

Henrik Gunst, der er efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi, afviser over for avisen at kommentere sammenhængen mellem de to sager.

»Det er klart, at det indgår i vores efterforskning, men jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt,« siger han til Ekstra Bladet.

Den 16-årige blev knivstukket i overkroppen, og den 17-årige blev varetægtsfængslet i fire uger for knivoverfaldet.

Sagen om gruppevoldtægterne af den unge pige skal ifølge anklagemyndigheden være foregået ved tre forskellige lejligheder i oktober og november 2017.

Nordsjællands Politi efterforsker i øjeblikket flere voldtægtssager, hvor piger i alderen fra 13 til 15 år angiveligt er blevet voldtaget i Kokkedal og Nivå.

»Der er en sammenhæng mellem de fire forhold. Nogle af gerningsmændene går igen i sagerne,« har Henrik Gunst tidligere udtalt til Frederiksborg Amts Avis.

/ritzau/