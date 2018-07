16-årig blev likvideret på åben gade på Nørrebro: Otte måneder efter har politiet et gennembrud i sagen

Han blev dræbt af seks skud affyret på åben gade. Likvideringen skete midt på Nørrebro 16. oktober 2017, midt i bandekrigen, der hærgede bydelen.

Drabet på den 16-årige Servet Abdija har siden været en gåde. Politiet meldte hurtigt ud, at intet tydede på, drabet skete som led i bandekrigen, men hvem der så stod bag likvideringen, og hvad motivet var, har siden stået hen i det uvisse.

Men her – over otte månedern senere – har Københavns Politi et gennembrud i sagen.

Man har således fundet to gerningsvåben – en revolver og en pistol – som gerningsmændene med anvendte til drabet.

Nye oplysninger om drabet på den 16-årige Servet Abdija fra Ragnhildgade #politidk https://t.co/iXFREPNBBl pic.twitter.com/ITCDiAFa3w — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2018

»De kriminal- og våbentekniske undersøgelser har med sikkerhed fastslået, at det er disse to våben, som gerningsmændene anvendte til drabet af Servet Abdija, men det har i forbindelse med efterforskningen desværre endnu ikke været muligt at konstatere, hvorfra våbnene stammer,« siger efterforskningsleder Hans Erik Raben i en netop udsendt pressemeddelelse.

Der er tale om en amerikansk revolver kaliber .38 special og en jugoslavisk halvautomatisk pistol kaliber 9x19 mm.

Flere maskerede mænd set

Drabet skete omkring kl. 21 mandag 16. oktober 2017 foran den opgang, hvor Servet Abdija boede på Ragnhildgade på Nørrebro i København. Den 16-årige dreng kom gående ad Haraldsgade mod sit hjem og mødte på vejen, i krydset ved Haraldsgade og Ragnhildsgade, nogle venner, som han hilste kort på, inden han fortsatte videre alene.

Siden har vidner fortalt, hvordan de så to-fire mørkklædte personer flygte fra stedet umiddelbart efter skyderiet. Ikke langt fra gerningsstedet, i Studsgaardsgade, ventede en mørk bil formentlig på dem.

Andre vidner har bidt mærke i, at der stod to maskerede mænd i buskadset ved fodboldbanen ved Haraldsgården tæt ved gerningsstedet. De maskerede mænd blev set kl. ca. 20.15-20.30, dvs. op mod tre kvarter før, Servet Abdija blev dræbt.

De vidneforklaringer har indgået som en del af den bredmaskede efterforskning, som Københavns Politi de seneste otte måneder har været i gang med.

I den netop udsendte pressemeddelelse giver Københavns Politi følgende signalement af tre formodede gerningsmænd:

Alle tre er yngre mænd. Den ene er »almindelig/robust af bygning (havde løst tøj på, så han om muligt synede større end han reelt er)«. Han var iført sort/mørkt tøj, samt en brun løstsiddende træningsjakke, halsedisse trukket op til lige under øjnene, og hue trukket ned til lige over øjnene.

Den anden var mørk i huden formentlig afrikansk af oprindelse, spinkel eller almindelig af bygning og iført sort stramt tøj, halsedisse trukket trukket op til lige under øjnene, og hue trukket ned til lige over øjnene.

Den tredje var ligeledes iført mørkt/sort tøj og mørke joggingbukser med hvid stribe ned langs siden af benet.

Øvede gerningsmændene sig?

Flere gange undervejs i efterforskningen har politiet bedt offentligheden om hjælp. Særligt udtrykkeligt har efterforskningslederen opfordret unge mennesker, der sidder inde med viden i sagen, til at henvende sig.

»Der er ingen tvivl om, at der er unge mennesker, som ved, hvem gerningsmændene er,« sagde Hans Erik Raben umiddelbart efter drabet.

Det gav pote, da vidner henvendte sig med observationer gjort aftenen forinden drabet.

Tre maskerede unge mænd blev 15. oktober omkring kl. 20.25-20.30 set løbe væk fra Ragnhildgade hen mod en mørk bil. Bilen holdt samme sted og lignede angiveligt den flugtbil, der blev brugt på drabsaftenen.

»Det virker som om, det er præcis samme forløb som dagen efter kort efter kl. 21, hvor den 16-årige ender med at blive dræbt. Det er i hvert fald den tese, vi arbejder efter, og vi er i hvert fald meget interesserede i at tale med de tre unge mennesker, og vi er også interesserede i at tale med borgere, som har været ude at gå tur om aftenen, og har gjort nogle iagttagelser søndag aften,« sagde Hans Erik Raben en uge efter drabet til TV 2 News.

Vidneforklaringerne gav dog ikke det hurtige gennembrud, man havde håbet på.

En venlig dreng

Servet Abdija er blevet beskrevet, som en venlig dreng, der passede sin skole, gik til boksning og altid kom hjem senest kl. 21 om aftenen, som han havde aftalt med sine forældre.

»Min søn har været en god dreng. Jeg er stolt af ham. Og jeg er ikke alene. Der er kommet folk, jeg aldrig har set før,« sagde Servet Abdijas far til Berlingske umiddelbart efter drabet.

Servet Abdijas familie har albanske og makedonske rødder, og han blev derfor begravet ved i Makedonien.

Københavns Politi hører fortsat gerne fra vidner, der kan henvende sig på 114.