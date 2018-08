16-årig blev likvideret på åben gade i København: Nu har politiet anholdt en mand i sagen

En 34-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabet på den 16-årige Servet Abdija, der sidste efterår blev brutalt skuddræbt foran sin bopæl på Ragnhildgade i København.

Det er politiets overbevisning, at manden planlagde drabet forinden og at han stod i ledtog med flere medgerningsmænd.

Denne oplysning ønsker Københavns Politi dog ikke at uddybe på nuværende tidspunkt, men efterforskningsleder Hans Erik Raben siger:

»Det er en meget omfattende efterforskning, der nu har ledt til anholdelsen af den 34-årige mand - og vi er selvfølgelig tilfredse med nu endelig at have fået et gennembrud i sagen,« siger efterforskningslederen.

Den 34-årige mand har rødder i det tidligere Jugoslavien og er bosat i Sverige. Han blev dog anholdt uden for København sent torsdag aften kl. 22.31.

Han sigtes desuden for at være i besiddelse af to skarpladte skydevåben, en halvautomatisk 9 mm pistol af mærket Zastava og en kal. 38 revolver af mærket Colt Cobra, som ifølge politiet blev anvendt til drabet.

Politiet har haft den 34-årige mand i kikkerten siden juli - få dage efter, man offentliggjorde billeder af de to gerningsvåben. I begyndelsen af juli fik politiet en såkaldt fængselskendelse, så man kunne anholde den 34-årige, men først nu skønnede man, at det var »rette tidspunkt«, siger efterforskningslederen, der ikke ønsker at uddybe.

Man oplyser dog, at man har samarbejdet med svensk politi i efterforskningen, og at svensk politi fredag morgen har gennemført flere ransagninger i det sydlige Sverige, som er relateret til sagen.

Den 34-årige mand er den eneste, der har været sigtet i sagen. Han fremstilles i grundlovsforhør fredag eftermiddag.

Det er dog politiets overbevisning, at der var flere andre medgerningsmænd involveret i drabet, og efterforskningen i sagen fortsætter derfor.

»Vi mangler meget efterforskning endnu, og fortsætter ufortrødent,« siger Hans Erik Raben, der ikke ønsker at gå i detaljer med, hvad næste skridt i efterforskningen bliver.

Servet Abdija blev dræbt mandag 16. oktober omkring kl. 21, da han var på vej hjem til sin bopæl på Ragnhildgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro.

Vidner har siden fortalt, hvordan de så to-fire mørkklædte personer flygte fra stedet umiddelbart efter skyderiet. Andre vidner har bidt mærke i, at der stod to maskerede mænd i buskadset ved fodboldbanen ved Haraldsgården tæt ved gerningsstedet. De maskerede mænd blev set kl. ca. 20.15-20.30, dvs. op mod tre kvarter før, Servet Abdija blev dræbt.

Drabet skete midt i den københavnske bandekrig, men politiet kunne hurtigt afvise, at Servet Abdijas død var et led i bandekrigen.