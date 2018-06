15 elever på sygehuset efter at have drukket kølervæske

15 elever fra en 6. klasse på Midtbyskolen i Horsens er ved en fejl kommet til at drikke kølervæske. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Eleverne er blevet bragt til sygehuset, og ifølge DR er de blevet indlagt.

Ifølge Sydøstjyllands Politi skete indtagelsen af kølervæske ved en forveksling. Politiet kan torsdag eftermiddag ikke oplyse, hvordan børnenes tilstand er.

DR P4 Østjylland har været i kontakt med Midtbyskolens ledelse.

Ledelsen henviser til direktør for uddannelse og arbejdsmarked i Horsens Kommune Tanja Nyborg, som til DR P4 Østjylland fortæller, at eleverne angiveligt drak saftevand, som der var kølervæske i.

»Vi opdager, at der er nogle børn, der har drukket noget kølervæske i noget saftevand, og det er en helt forfærdelig hændelse, der ikke må ske, og da vi opdager det, reagerer skolen øjeblikkeligt ved at ringe 112,« siger hun.

Det skete på skolens område, og de berørte forældre er kontaktet. Hvordan det blev opdaget, ved Tanja Nyborg ikke.

»Det er en forælder, der har tilbudt saftevandet, og på den måde er det blevet serveret for børnene, så det giver jo alt andet lige anledning til, at vi er nødt til at kigge på vores retningslinjer, i forhold til at modtage mad og drikke fra private på vores institutioner,« siger hun til DR P4 Østjylland.

Politiet er til stede på skolen torsdag eftermiddag for at afklare hændelsesforløbet.

Forældre til berørte børn opfordres til at kontakte Midtbyskolen samt eventuelt at følge med på Kommunens og skolens sædvanlige kommunikationslinjer.

Anmeldelsen om hændelsen blev modtaget torsdag klokken 13.14.

/ritzau/