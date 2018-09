15-årig sparket og overhældt med urin: Fem drenge fængslet

En fredag aften i juli blev en 15-årig dreng overfaldet, tævet og overhældt med urin af en større gruppe drenge i Odense-bydelen Vollsmose.

Mandag blev en 16-årig dreng i et grundlovsforhør ved Retten i Odense varetægtsfængslet til 24. september for at have deltaget i overfaldet, oplyser anklager Ramus Maar Hansen fra Fyns Politi.

Overfaldet fandt sted dels ved Abildgårdskolen, dels ved B1909's boldbaner 20. juli. Ifølge fyens.dk deltog en halv snes børn og unge i overfaldet, og nogle af dem var helt ned til 9-10 års alderen.

Ifølge sigtelsen blev den 15-årige slået og sparket og fik sprøjtet peberspray i ansigtet.

Desuden har offeret forklaret, at en af de mindreårige drenge blev beordret til at tisse i en kop, hvorefter urinen blev hældt ud over den 15-årige.

Onsdag i sidste uge blev en 16-årig dreng og to 17-årige drenge varetægtsfængslet, og lørdag blev yderligere en 16-årig dreng fængslet i sagen.

»Foruden grov vold er de alle fem sigtet for vidnetrusler, fordi de i forbindelse med overfaldet skal have truet den forurettede med alt muligt forfærdeligt, hvis han anmeldte det,« fortæller Rasmus Maar Hansen.

Den 16-årige, der blev varetægtsfængslet mandag, er sigtet for endnu et tilfælde af vidnetrusler. Søndag eftermiddag skal han angiveligt have spurgt offerets far: »Skal jeg slå din søn ihjel?«.

Alle fem sigtede erkender, at de var til stede, da drengen blev overfaldet, men de nægter sigt skyldige i sigtelserne. Ingen af dem har dog kæret varetægtsfængslingen til landsretten.

/ritzau/