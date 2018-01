13 personer mister livet i mudderskred i Californien

Los Angeles. 13 personer har mistet livet og mange er flygtet fra deres hjem efter voldsomme mudderskred i det sydlige Californien.

Mudderskreddet blev udløst af en storm og kraftigt regnvejr.

»Vi er kede af at oplyse, at denne hændelse indtil videre har resulteret i 13 dødsfald. Det er et resultat af den storm, der kom hertil i aftes,« siger Bill Brown, der er sherif i Santa Barbara-distriktet.

Tusindvis af borgere i Santa Barbara blev tirsdag bedt om at lade sig evakuere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kun mellem 10 og 15 procent fulgte dog anmodningen, lyder det fra en talsmand fra Santa Barbaras brandvæsen.

Mudderskreddet ødelagde adskillige hjem, smadrede træer og skyllede biler væk, da det ramte tirsdag.

»Det lignede en slagmark fra Første Verdenskrig. Der var bogstaveligt talt et tæppe af mudder og vragrester overalt,« siger sherif Bill Brown.

»Der var store sten, væltede træer og strømkabler, ødelagte biler og en masse forhindringer, der gjorde det svært for redningspersonale at nå frem til folks hjem,« siger sheriffen ifølge nyhedsbureauet AP.

Det voldsomme nedbør og mudderskred ramte det velhavende Montecito-kvarter, hvor en række kendte amerikanere ejer huse.

Blandt dem er tv-personligheden Ellen DeGeneres. Sammen med en kort tekst lagde hun tirsdag et billede på Twitter fra Montecito.

»Det her er ikke en flod. Det er landevejen 101 i mit kvarter lige nu. Montecito har brug for jeres kærlighed og støtte,« skriver hun.

Ulykken ramte en del af Californien, der i sidste måned var hårdt ramt af en omfattende skovbrand.

Branden begyndte 4. december og blev den største, der nogensinde er registreret i Californien. Den spredte sig over mere end 1140 kvadratkilometer og ødelagde 1063 hjem.

/ritzau/AFP

Ni børn blandt døde efter voldsomt jordskred i Kirgisistan

Sydkoreas præsident er villig til at mødes med Kim Jong-un

Sydkoreas præsident er åben over for et topmøde med Nordkoreas magthaver, men opstiller konkrete mål.

Seoul. Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, er villig til at møde Nordkoreas magthaver, Kim Jong-un, for at løse konflikten om Nordkoreas atomprogram.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Moon betinger sig dog på, at der skal være udsigt til, at mødet kan føre til konkrete resultater. Ellers kan det være ligegyldigt.

Han tilføjer, at de vigtigste mål er at undgå en ny krig og nå til enighed om, at der ikke skal være atomvåben på den koreanske halvø.

»Jeg er åben over for enhver form for møde, inklusive et topmøde (med Nordkorea, red.), under de rette betingelser. Når det er sagt, så skal formålet med det ikke være samtale bare for samtalens skyld,« siger han onsdag i sin årlige nytårstale i Seoul.

Styret i Pyongyang har ifølge Reuters dog meddelt, at det ikke er interesseret i at drøfte sit atomprogram med nabolandet, fordi våbnene udelukkende er tiltænkt USA og ikke "brødrene" i Sydkorea.

»Det viser, at der fortsat er langt til et diplomatisk gennembrud,« skriver Reuters.

Tirsdag var der for første gang i over to år samtaler mellem delegationer fra de to lande.

Mødet fandt sted i den demilitariserede zone, som siden 1953 har delt Nord- og Sydkorea.

Parterne blev enige om forskellige tiltag, der skal forbedre relationerne på tværs af grænsen. Nordkorea vil blandt andet sende et hold til vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea i februar.

At mødet overhovedet kom i stand skyldes ifølge Moon blandt andre USA's præsident, Donald Trump.

»Jeg mener, at præsident Trump fortjener stor anerkendelse,« siger Moon og henviser til de sanktioner mod Nordkorea, som FN har indført på hovedsageligt amerikansk initiativ.

Nordkorea intensiverede i 2017 prøveaffyringer af ballistiske missiler, og landet gennemførte også sin sjette og hidtil mest kraftige atomtest.

De militære aktiviteter blev mødt med flere runder af nye sanktioner fra det internationale samfund.

/ritzau/

Centralamerika slipper med skrækken efter stort jordskælv

Et voldsomt jordskælv i Det Caribiske Hav ser ikke ud til at have haft nogen større konsekvenser.

Washington. Et kraftigt jordskælv med en beregnet størrelse på 7,6 ramte natten til onsdag dansk tid i Det Caribiske Hav nord for Honduras.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Et overvågningscenter for tsunamier advarede i første omgang om mulige tsunamier i Puerto Rico og De Amerikanske Jomfruøer.

Tidligt onsdag morgen har centeret dog afblæst advarslen igen.

Og generelt ser det ud til at, at centralamerikanerne er sluppet med skrækken efter det voldsomme skælv.

Jordskælvet ramte i ti kilometers dybde og var således et meget overfladisk skælv, oplyser nyhedsbureauet Reuters.

Reuters skriver i øvrigt, at jordskælvet kunne mærkes i store dele af Centralamerika. Blandt andet var der meldinger om, at vinduer rystede i Honduras' hovedstad, Tegucigalpa, som følge af jordskælvet.

I Honduras har brandvæsnet samtidig oplyser, at flere borgere forlod deres hjem efter at have mærket skælvet.

»Vi har fået meldinger om, at det blev mærket i størstedelen af landet, men vi har ikke fået nogen meldinger om ødelæggelser,« siger Lizandro Rosales, direktør i Honduras' beredskabskommission.

/ritzau/