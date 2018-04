12-årig fik hovedskade på Bakken - forklaring ventes onsdag

Forlystelsesparken Bakken håber onsdag at have klarhed over, hvad der gik galt med forlystelsen Skyroller, der lørdag sendte en 12-årig dreng på hospitalet med hovedskader.

Det oplyser selskabet A/S Dyrehavsbakken i en pressemeddelelse.

»Force Technology har sammen med politiet været forbi og foretage undersøgelser på forlystelsen tirsdag eftermiddag, og vi forventer, at der foreligger en rapport i løbet af onsdag eftermiddag,« siger administrerende direktør Niels-Erik Winther i meddelelse.

I forlystelsen er det muligt selv at styre nogle vinger på et »fly«, man sidder i. Det får flyet til at dreje rundt om sin egen akse.

Den 12-årige dreng blev under sin tur dårlig. Derfor slap han håndtagene for at få flyet til at gå i neutral position. I stedet fortsatte flyet med at dreje rundt.

Det endte ifølge Nordsjællands Politi med, at drengen snurrede rundt på hovedet over 100 gange.

»Vi beklager dybt, at en af vores gæster har haft en meget ubehagelig oplevelse i en af vores forlystelser,« siger Niels-Erik Winther.

Skyroller havde op mod Bakkens sæsonstart gennemgået alle lovpligtige tekniske undersøgelser og var blevet godkendt af Dansk Teknologisk institut, oplyser Bakken.

Forlystelsen vil være lukket, indtil den igen er sikkerhedsgodkendt.

»Vi skal være fuldstændig sikre på, at Skyroller opfylder de påkrævede tekniske sikkerhedskrav, før vi åbner denne forlystelse igen.«

»Det er det eneste, vi med sikkerhed kan sige her og nu,« siger Nils-Erik Winther.

Den 12-årige dreng blev efterfølgende kørt på hospitalet. Der fik han ifølge politiet konstateret blødninger i hovedet og deraf følgende lettere blindhed.

Han er nu udskrevet fra sygehuset.

