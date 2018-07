11 sten blev i nat kastet fra motorvejsbro. En lastbil blev ramt

Natten til onsdag blev en lastbil ramt af en sten på størrelse med en knytnæve, da den passerede under en motorvejsbro på Østjyske Motorvej. Efterfølgende har politiet fundet i alt 11 sten, som, man mener, er blevet kastet fra broen. Det skriver TV2.

Stenen ramte lastbilens forrude, men lastbilchaufføren slap uskadt fra episoden, der fandt sted ved Gammel Viborgvej i Mundelstrup vest for Aarhus. Forruden fik en lang flænge i bilens solskærm.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at den ukendte gerningsmand har ønsket at ramme flere biler. Det gør de, fordi de under efterforskningsarbejdet har fundet 11 sten på motovejen i både nordgående og sydgående retning.

»Denne her sag adskiller sig fra, hvad vi tidligere har set af stenkast fra motorvejsbroer. Både i grovheden og i stenenes størrelse. Det er så groft, at vi efterforsker det som en overtrædelse af straffeloven,« siger Kristian Juliussen, vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, til TV 2.

Politiet har haft afspærret området og har i løbet af dagen forsøgt at indsamle spor og finde eventuelle vidner, men det er endnu ikke lykkedes at finde nogen, der var til stede under episoden, som fandt sted omkring klokken 02 natten til onsdag. Østjyllands Politi opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har nogen oplysninger.

Mulig stenkast i Sønderjylland

Også Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker en sag om mulig stenkast, efter at en personbil mandag aften klokken 18.14 blev ramt af en genstand, da bilen passerede en bro ved Hovslundvej i Rødekro på den sønderjyske motorvej. Bilen fik skader på front og forrude, men føreren, en 44-årig dansk mand, kom ikke noget til.

Poliet fandt efterfølgende en sten, som muligvis kan være den, der er blevet brugt. Det drejer sig om et stykke af en industri-sten, som nu er ved at blive teknisk undersøgt.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de ikke med sikkerhed ved, om det, der har ramt bilen, er kastet fra vejbroen, da det også kan være, at genstanden er faldet af et køretøj, der kørte over broen, eller at den er blevet tabt af et andet køretøj på selve motorvejen.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med andre, som omkring klokken 18 har set noget ved broen, der kan have betydning for sagen. Man kan ringe på telefon 114.