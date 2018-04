11 rifler, 12 haglgeværer og 55 pistoler og revolvere: Tirsdag aften kom politiet på besøg hos 15 danske våbenentusiaster

En person havde 40 pistoler i et pengeskab, der ikke var boltet fast.

En anden havde blandt en samling antikke våben fuldt funktionsduelige haglgevær hængende på væggen.

Tirsdag aften gennemførte Københavns Politi en målrettet aktion mod 15 danske våbensamlere. I alt blev 78 våben beslaglagt. Der er nu rejst 22 sigtelser mod 11 personer for brud på våbenloven. Formålet med aktion er at sikre, at våben ikke ender med at falde i de forkerte hænder - eksempelvis hos rockere eller bandemedlemmer.

Derfor er det uhensigtsmæssigt, når våben er opbevaret som i de ovennævnte tilfælde.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en interesse i, at de våben bliver sværest muligt at skaffe fra uvedkommende,« siger vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen.

Læs også Debattør: Lovlydige danskere skal have ret til at bære våben

De beslaglagte våben tæller 11 rifler, 12 glatløbede haglgeværer og 55 pistoler eller revolvere, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis våbnene falder i de forkerte hænder, siger han.

»Vi kan se, at flere af de våben, vi har beslaglagt i forbindelse med indsatsen mod rocker- og bandekonflikten, er ældre våben, eksempelvis fra 2. verdenskrig,« siger vicepolitiinspektøren til Berlingske.

Politiet kunne gennemføre den målrettede aktion, fordi de 15 våbensamlere optræder i et register. Man skal nemlig søge om tilladelse for at have våben. Men tilladelserne kommer en række krav om, hvordan våbnene skal opbevares.

Politiet konstaterede ulovlige forhold hos 11 af de 15 våbensamlere. Og det er da heller ikke hverken første eller sidste gang, at der gennemføres våbenkontrol, siger Lars-Ole Karlsen.

8 personer havde ikke styr på våbenopbevaringen, 2 personer havde ikke noget våbenskab, 3 personer havde glemt at fastbolte våbenskabet og 3 personer havde ikke våbenskabe i sikringsniveau, ligesom de ikke havde det påkrævede alarmanlæg.

Læs også Kun myndigheder skal være bevæbnet. Alt andet er skudt i hovedet

I sig selv er der ikke noget odiøst i, at personerne har våben i hjemmet.

»Det er folk med kærlighed for våben. Glade entusiaster. Men nogle skal lige have kigget på deres tilladelser,« siger vicepolitiinspektøren.

Aktionen viser nemlig, at mange ikke har styr på reglerne, lyder det fra Lars-Ole Karlsen.

»Våben skal altid opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis våben kommer i de forkerte hænder,« siger han.

Ulovlig våbenbesiddelse på bopælen uden skærpende omstændigheder kan straffes med bøde. Ved skærpende omstændigheder som f.eks. uforsvarlig opbevaring, kan der blive tale om frihedsstraf, oplyser politikredsen i pressemeddelelsen. I sager om ulovlig besiddelse af våben eller ammunition vil genstandene blive konfiskeret.

Lars-Ole Karlsen opfordrer til, at private våbensamlere får læst op på de regler, der fremgår af deres tilladelser.