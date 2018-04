11 personer fængslet i københavnsk narkosag

11 mænd i alderen 22 til 27 år er i grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag, der blandt andet handler om handel med cirka fem kilo kokain.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

I alt 14 personer blev anholdt, da politiets specialenhed mod organiseret kriminalitet Særlig Efterforskning Øst (SEØ) sammen med Københavns Politi tirsdag slog til i en større aktion i Storkøbenhavn.

Aktionen kom efter længere tids efterforskning af et netværk, der har distribueret hård narkotika.

29 adresser og en række køretøjer, som de anholdte har tilknytning til, blev ransaget i forbindelse med politiets aktion.

Under ransagningerne beslaglagde politiet et kilo amfetamin, salgsposer med kokain, et mindre kvantum hash, penge, kommunikationsmidler og enkelte våben.

Onsdag blev 11 af de anholdte - heriblandt to bandemedlemmer - så fremstillet i grundlovsforhør.

Retsmødet foregik for lukkede døre, så offentligheden er afskåret fra at få at vide, hvad politiet bygger mistanken på, og hvad de sigtede nærmere har forklaret.

Men mændene har enten nægtet sig skyldige eller erkendt at have handlet med kokain i mindre mængder, oplyser Københavns Politi.

Dommeren besluttede, at de alle skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Ingen af de sigtede kærede afgørelsen til Østre Landsret.