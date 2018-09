11 mennesker på hospitalet i Chemnitz efter optøjer

Et sammenstød lørdag eftermiddag mellem to grupper af demonstanter førte i den østtyske by til, at 11 mennesker måtte på hospitalet. Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt om nogen alvorligt sårede, men ifølge tyske Bild er en 20-årig afgansk mand blevet overfaldet lidt væk fra optøjerne.

Lørdag var der planlagt en march af den tyske organisation »Pro Chemnitz« og Alternative für Deutschland, et indvandrerkritisk parti i Tyskland. De marcherer for anti-migrant Tyskland. Det estimeres, at 4.500 demonstranter var mødt op for at demonstrere.

Marchen nåede dog ikke til sin ende. I et sammenstød med omkring 4.000 moddemonstranter gik marchen i stå, og 1.800 politifolk var sat ind til at få kontrol over situationen. Som timerne skred frem under demonstrationerne, blev stemningen også mere anspændt. Politiet melder om 25 sigtelser i forbindelse med demonstrationen - der er blandt andet rejst sigtelse for hærværk, brug af logoer for forfatningsstridige organisationer og for ikke at følge politiets anvisninger.

Løbende hele ugen har der været optøjer i Chemnitz. Det skyldes et knivdrab på en tysker, der fandt sted sidste lørdag. Der er efterfølgende blevet anholdt en syrisk mand og en irakisk mand for knivdrabet, og det har pustet til gløderne på den frustration, som medlemmerne af »Pro-Chemnitz« og AfD går rundt med. De mener, at det store antal indvandrere gør Tyskland mere usikkert.

Det tyske politi i byen skrev ud på Twitter, at de var nødsaget til at bruge magt, men at de opfordrede demonstranterne til ikke at gøre det samme. Flere internationale medier skriver, at det tyske politi brugte vandkanoner til at stoppe optøjerne.

På billeder fra demonstrationerne i Chemnitz står de højreorienterede demonstranter med fotografier af afdød familie og venner, som angiveligt er døde i sammenstød med indvandrere. Videoer på Bilds hjemmeside viser, hvordan demonstranterne skubber til hinanden og river i journalisters kameralinser.

Der er arrangeret flere demonstrationer søndag. Ifølge Bild er der blandt andet planlagt et møde kl. 15.00 med mottoet: Borgere fra Chemnitz sætter et demokratisk eksempel mod vold og xenofobi.