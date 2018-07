100 dage med ensrettet: Roskildevej lukker for al trafik ind til byen

I morges klokken 5 blev de første orange kegler sat op på Roskildevej, og dermed kan københavnerne, frederiksbergborgerne og alle de mange pendlere i bil se frem til 100 dage med udfordringer på den store hovedtrafikåre.

Fra i dag begynder Frederiksberg Forsyning et af de største arbejder på fjernevarmenettet i nyere tid.

Arbejdet begynder samtidig med, at et stort fjernvarme- og vejarbejde på Gammel Kongevej i denne måned forventes afsluttet. Et arbejde, der har spærret frederiksbergvej for biltrafik ind mod byen i et halvt års tid.

På Roskildevej på Frederiksberg skal det lægges det, der svarer til omkring 4.000 meter nye fjernvarmerør.

Der vil være lukket for al indadgående trafik på Roskildevej fra Dalgas Boulevard/Borgmester Fischers Vej og nogenlunde ind til der omkring Søndre Fasanvej, hvor der er hovedindgang til ZOO.

Kortet (sorte aftegninger) viser, hvor der skal udføres arbejde på Roskildevej samt Søndre Fasanvej. De enkelte etaper på kortet er beskrevet her. Kilde: Frederiksberg Forsyning.

Skilte og tavler vil fortælle bilister med kurs mod Frederiksberg og Københavns by, at skal køre ad andre veje, når de kommer til det spærrede stykke af Roskildevej. Bl.a. kan de dreje til venstre ad Dalgas Bouledvard. Valby Langgade er også en mulighed.

Iføge projektleder fra Frederiksberg Forsyning, Peter Malmkjær, kan det ikke være anderledes, end at der i de kommende uger vil være udfordringer pga. arbejdet. Han kan ikke udelukke, at det vil fortsætte, når folk kommer hjem fra ferie og atter skal til at pendle til byen i bil.

»Men vi vil gøre alt for at reducere generne,« siger han.

Projektlederen tilføjer, at arbejdet vil gøre det endnu sværere at finde en parkeringsplads. De bliver sløjfet, så længe det står på.

Forsyningen oplyser da også, at »beboere og erhverv... vil blive berørt af støj, tung trafik med jordkørsel, manglende tilgang, manglende P-pladser og kortvarige varmeafbrydelser«.

Arbejdet skal »forbedre forsyningssikkerheden til Blomsterkvarteret, Zoo og området nord for Roskildevej«, som det hedder.

I øvrigt lagde en bybus tidligt i morges ud med at overse skiltningen, køre forbi afspærringen via cykelstien, til den blev stoppet.

Ingen kom dog noget til, oplyser Peter Malmkjær.

Roskildevej er ikke lukket for cyklister og fodgængere.