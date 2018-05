Københavnere skal betale »kvalitetstillæg«: Snart stiger prisen for at køre metro

Mens Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil luge ud i Københavns biler ved at 100-doble prisen for en beboerlicens, står prisen for at vælge kollektiv trafik og rejse med metro ligeledes til at stige.

Det skriver Politiken.

De planlagte prisstigninger fremgår af indstillingen til Movias bestyrelse, som har behandlet spørgsmålet om et såkaldt »kvalitetstillæg«. Tillægget træder efter planen i kraft, når Cityringen åbner i sommeren 2019.

Det er både brugere af rejsekortet såvel som personer med pendlerkort, der står til at skulle betale mere, står der i indstillingen.

Mens det i dag koster 15 kroner at køre to zoner med sit rejsekort i myldretiden og 12 kroner uden for myldretiden, vil samme rejse i samme tidsrum efter indførslen af kvalitetstillægget koste henholdsvis 16,60 kroner og 13,28 kroner. Det svarer til en prisstigning på 11 pct.

Og mens et pendlerkort til 2 zoner i dag koster 395 kroner om måneden, vil det fra sommeren 2019 koste 475 kroner svarende til en prisstigning på 20 pct.

Kvalitetstillægget har været planlagt siden den oprindelige aftale fra 2006 og loven om etableringen af metroringbanen fra 2007.

Begrundelsen for at opkræve et kvalitetstillæg bunder i, at passagererne vil opleve øget komfort, lød det dengang, skriver Politiken:

»Med Cityringen bliver der et sammenhængende kollektivt transportsystem af høj kvalitet i København og på Frederiksberg med mange afgange og høje hastigheder. Det giver passagererne øget komfort.«

Af indstillingen fremgår det ligeledes, at prisstigningerne kan have »en marginal negativ effekt på passagertallet i den samlede kollektive trafik«, og at nogle kunder måske vil bytte metro ud med busser eller tog.